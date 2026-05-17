Principio de incendio cerca del barrio Badén 1

Un incendio forestal se desencadenó esta tarde en las inmediaciones del barrio Badén 1, movilizando de manera urgente a los servicios de emergencia de la ciudad. El fuego avanza sobre una zona de pinares, lo que genera una densa columna de humo visible desde distintos puntos.

En el lugar trabajan activamente tres dotaciones de bomberos voluntarios, quienes coordinan las tareas operativas para circunscribir el perímetro afectado y evitar la propagación del foco ígneo hacia sectores vulnerables. Según los primeros reportes oficiales del personal que combate el siniestro, la situación se mantiene bajo monitoreo constante y hasta el momento no se registran viviendas ni estructuras damnificadas por las llamas por el momento.

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EBW