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18 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Mayo arrancó con subas en alimentos y alerta inflacionaria

Tras el 2,6% registrado en abril, distintas consultoras privadas detectaron una aceleración en los precios de alimentos durante mayo. El comportamiento de los combustibles y las tarifas será clave para definir la tendencia inflacionaria.
Por Redacción Red43

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Luego de que la inflación de abril se ubicara en 2,6%, distintas consultoras privadas comenzaron a advertir una aceleración en los precios de alimentos y bebidas durante mayo. Los relevamientos marcaron subas semanales cercanas al 1% en supermercados de todo el país.

 

Entre los productos que más aumentaron se destacaron verduras, carnes y pescados, mientras que las frutas mostraron bajas. Pese a esto, algunas estimaciones privadas sostienen que la inflación mensual podría mantenerse cerca del 2,4%.

 

En paralelo, YPF anunció un aumento del 1% en los combustibles y prometió mantener los precios estables durante 45 días para evitar un mayor impacto en la inflación.

 

Analistas aseguran que la evolución de los combustibles, el transporte y el contexto internacional serán factores relevantes para los próximos meses.

 

 

 

R.G

 

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