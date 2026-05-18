Mayo arrancó con subas en alimentos y alerta inflacionaria

Luego de que la inflación de abril se ubicara en 2,6%, distintas consultoras privadas comenzaron a advertir una aceleración en los precios de alimentos y bebidas durante mayo. Los relevamientos marcaron subas semanales cercanas al 1% en supermercados de todo el país.

Entre los productos que más aumentaron se destacaron verduras, carnes y pescados, mientras que las frutas mostraron bajas. Pese a esto, algunas estimaciones privadas sostienen que la inflación mensual podría mantenerse cerca del 2,4%.

En paralelo, YPF anunció un aumento del 1% en los combustibles y prometió mantener los precios estables durante 45 días para evitar un mayor impacto en la inflación.

Analistas aseguran que la evolución de los combustibles, el transporte y el contexto internacional serán factores relevantes para los próximos meses.

R.G