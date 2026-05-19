Lanzan en Esquel una capacitación docente sobre reservas urbanas y ambiente

En Esquel se realizará una nueva capacitación destinada a docentes de nivel primario y secundario enfocada en educación ambiental y reservas urbanas. La propuesta, denominada “Naturaleza protegida, ciudad consciente”, busca fortalecer herramientas pedagógicas vinculadas a la conservación, el cuidado del ambiente y el compromiso ciudadano.
La formación será gratuita y tendrá modalidad semipresencial, con una carga total de 16 horas reloj acreditadas. Además, otorgará puntaje docente para quienes completen la capacitación.
El cronograma incluye una jornada teórica prevista para el jueves 29 de mayo y una instancia práctica que se desarrollará el sábado 30 de mayo.
Las personas interesadas podrán inscribirse a través del código QR difundido en la convocatoria oficial.
