Pogliano lanzó su candidatura y dejó fuertes críticas al Gobierno nacional

El intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano, confirmó que buscará un nuevo mandato al frente del municipio y sostuvo que el debate político en la localidad debe darse con eje en los problemas y proyectos propios de El Bolsón, sin quedar atado a la discusión nacional o provincial.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes durante una conferencia de prensa que comenzó con la presentación de una distinción nacional obtenida por la localidad y luego derivó en definiciones políticas, económicas y de gestión.

“Queremos que se discuta El Bolsón”, afirmó el jefe comunal, quien aseguró que los vecinos necesitan una conversación “cercana y seria” sobre el futuro de la ciudad.

Críticas a la situación económica y al freno de obras

Durante el encuentro con medios, Pogliano describió un escenario económico complicado y dijo que observa niveles de necesidad social que no había visto anteriormente.

Según expresó, el consumo cayó de manera fuerte en distintos sectores, incluyendo actividades vinculadas a la producción cervecera y al turismo, dos áreas relacionadas directamente con la economía de la Comarca.

En ese contexto mencionó la caída en las ventas de cerveza artesanal y sostuvo que productos que antes eran habituales hoy pasaron a ser considerados “un lujo” para muchas familias.

“Veo muchísima gente que no llega a fin de mes y que no puede cubrir las necesidades mínimas y básicas”, señaló.

También cuestionó la paralización de obras impulsadas con fondos nacionales, entre ellas los 245 lotes vinculados al Procrear y proyectos de infraestructura para Loma del Medio.

El intendente sostuvo que en otras etapas pudo gestionar obras tanto con gobiernos nacionales de distinto signo político como durante las presidencias de Mauricio Macri y Alberto Fernández, pero afirmó que actualmente encuentran “un oído sordo” frente a los reclamos del municipio.

Aun así, aseguró que seguirá buscando financiamiento y acompañamiento sin importar el color político del gobierno nacional.

Intención de separar la discusión local

Uno de los puntos que más desarrolló Pogliano fue la necesidad de diferenciar el escenario electoral de El Bolsón respecto a las tensiones nacionales.

El jefe comunal remarcó que la localidad “tiene peso propio” y puede tomar decisiones políticas sin afectar la estructura provincial de Juntos Somos Río Negro. Además, explicó que ya comunicó formalmente su intención de competir nuevamente al presidente del partido, Rodrigo Buteler.

“Estamos yendo a una elección con experiencia”, afirmó el mandatario, que lleva diez años al frente del municipio y aseguró que ese recorrido le permite proyectar políticas hacia el futuro con mayor conocimiento de las dificultades y necesidades de la ciudad.

Vivienda, urbanismo y propuestas para el futuro

En otro tramo de la conferencia, Pogliano volvió a referirse al crecimiento urbano de El Bolsón y al objetivo de avanzar con nuevas herramientas de planificación territorial. También cuestionó promesas electorales “sin sustento” y planteó que la ciudadanía busca propuestas concretas y posibles de realizar.

“Hay que decir cómo, dónde y cuándo se van a obtener los recursos”, expresó al hablar sobre proyectos habitacionales y desarrollo urbano.

El intendente ya había señalado, en relación al reconocimiento recibido en Rosario, que uno de los desafíos de los próximos años será actualizar el código urbano vigente desde la década del 70 y acompañar el crecimiento poblacional de la ciudad.

Mientras el calendario electoral todavía no tiene fechas definidas, Pogliano comenzó a posicionarse públicamente como candidato y dejó en claro que buscará sostener el rumbo de gestión que viene llevando adelante desde hace una década.

O.P.