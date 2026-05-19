Semana Mundial del Parto Respetado: invitan a una charla especial el sábado

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, Doulas y Puericultoras Cordilleranas invitan a conversar sobre el tema en un marco cuidado, con experiencia y fraternidad.

En el año 2004 se sancionó la Ley 25.929 de Parto Respetado/Humanizado en Argentina.

El tema está más vigente que nunca, sigue siendo necesario hablar de cómo llegan al mundo los bebés y en que condiciones paren las mujeres.

El encuentro será éste sábado 23 de mayo a las 15:30 hs. en el Centro Cultural Melipal

El evento es respaldado por MIPAVG y la Dirección de Género y Diversidad de Esquel.

En 2004 la Asociación Francesa por el Parto Respetado (AFAR), respaldada por UNICEF, inicia una iniciativa para concienciar sobre la importancia del parto respetado, el proceso natural del parto y el respeto de los derechos de la madre y del bebé.

El concepto de parto respetado promueve el respeto de las situaciones particulares de cada familia (etnia, religión, nacionalidad, entre otras), para acompañar siempre a todos los miembros tomando decisiones seguras e informadas.

El parto respetado es una cuestión de derechos. Cada vez cobra mayor relevancia, ya que conlleva crear un espacio familiar donde la madre y el bebé son los protagonistas y donde el alumbramiento debe desarrollarse de la manera más natural posible.

SL