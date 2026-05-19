Por el mundial de fútbol, adelantan el inicio de la temporada de ballenas en Puerto Pirámides

Cada año, entre mayo y diciembre, las ballenas Franca Austral regresan al Golfo Nuevo para reproducirse y criar a sus ballenatos, convirtiendo a Puerto Madryn y Península Valdés en los destinos predilectos para las excursiones de avistaje de estos gigantes extraordinarios.

Esta temporada, sin embargo, trae una novedad que no tiene nada que ver con los cetáceos: el calendario de apertura se diseñó con el Mundial de Fútbol en mente. La decisión la tomaron en conjunto la Municipalidad de Puerto Madryn y el Ministerio de Turismo de Chubut.

De este modo, la apertura oficial de la temporada 2026 será el 9 de junio, seis días antes de la fecha habitual del 15 de junio. El argumento es tan simple como estratégico.

"Queremos que también las ballenas tengan su lugar", explicó Cecilia Pavia, secretaria de Turismo de Puerto Madryn.

La apertura anticipada tiene un objetivo concreto: asegurar presencia de prensa nacional antes de que la atención mediática quede absorbida por el mundial de fútbol, que se inicia el 11 de junio de 2026.

"Sabemos que Argentina probablemente tenga una buena participación y eso hará que la atención esté puesta en el Mundial. Por eso queremos asegurar presencia de prensa nacional en el lanzamiento", detalló Pavia.

La resolución oficial del Ministerio de Turismo provincial todavía no estaba publicada al momento de las declaraciones, pero en Puerto Pirámides los prestadores turísticos ya trabajan en el armado de la temporada con ese calendario.

En tanto, la subsecretaria de Turismo de Chubut, Magalí Volpi, confirmó la fecha y anunció beneficios especiales para residentes de la provincia durante el primer mes: 50% de descuento en el ingreso y una promoción 2×1 en el acceso a Península Valdés.

El lanzamiento también contará con descuentos en servicios turísticos y propuestas gastronómicas con platos regionales a precios especiales, además de acciones de difusión en distintos puntos del país.

La intención es que los beneficios se sostengan durante al menos un mes, desde el 9 de junio hasta principios de julio, con posibilidad de extenderse según la demanda. Las excursiones embarcadas parten exclusivamente desde Puerto Pirámides y tienen una duración de aproximadamente 90 minutos.

Temporada baja 2026. Desde el inicio hasta el 31 de agosto, los precios de referencia son de $150.000 para adultos y $75.000 para menores de entre 4 y 12 años.

Temporada alta 2026. De septiembre a diciembre, los valores ascienden a $195.000 y $97.500 respectivamente. Los menores de 3 años no abonan.

Los precios no incluyen el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, que se abona por separado. Varias operadoras ofrecen además descuentos con tarjeta de crédito y cuotas sin interés.