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Por Redacción Red43

Corte de luz programado en la Ruta 71 y el Parque Nacional Los Alerces

La Cooperativa 16 de Octubre anunció una interrupción en el suministro eléctrico para la mañana de este martes debido a trabajos de mantenimiento en las líneas de media tensión. 
Por Redacción Red43

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La Cooperativa 16 de Octubre Ltda. informó a sus usuarios de energía eléctrica que este martes 19 de mayo se llevará a cabo un corte en el suministro programado. La interrupción del servicio está motivada por la realización de diversos trabajos de mantenimiento en las líneas eléctricas de media tensión.

 

Según detalló la contratista del servicio, las tareas se desarrollarán en el horario de 09:00 a 11:00 horas. Durante este lapso, los sectores que se verán afectados por la falta de energía eléctrica incluyen la Ruta Provincial N° 71, el tramo que va desde el cruce Pueblo Alto hasta la portada centro del Parque Nacional, y el propio Parque Nacional Los Alerces. Desde la institución solicitaron a los usuarios sepan disculpar las molestias ocasionadas por estas labores indispensables para el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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