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Por Redacción Red43

Esquel avanza con tareas de poda y prepara un nuevo sistema para agilizar reclamos

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, detalló los trabajos que se realizan en distintos sectores de la ciudad y anticipó intervenciones en avenida Fontana y plaza San Martín.
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Esquel continúa desarrollando tareas de poda y mantenimiento del arbolado urbano en distintos puntos de la ciudad. Así lo informó la subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, quien explicó que actualmente los trabajos se realizan “por sector”.

 

“Estamos trabajando en la calle Rivadavia, en la calle San Martín. También lo hicimos en la avenida Alvear. Se está haciendo todo el tramo entre la avenida Fontana y la avenida Perón. Y entre Alvear y Ameghino”, detalló la funcionaria.

 

Lemir indicó que las cuadrillas avanzan con tareas de poda media y baja. “Vamos a buen ritmo, vamos avanzando”, expresó. Además, señaló que se retomaron numerosos reclamos pendientes relacionados con podas en altura gracias a la incorporación de un hidroelevador: “Estamos haciendo un montón de reclamos que estaban hace mucho tiempo, por carencia del hidroelevador, de todo lo que es poda en altura”.

 

La subsecretaria también adelantó que el municipio implementará próximamente un nuevo sistema interno para mejorar la gestión de podas y plantaciones. “Eso nos va a permitir ser mucho más eficientes”, aseguró. Según detalló, el desarrollo se realiza junto al área de Modernización, encabezada por Gustavo Tenuto.

 

“Ahora se va a implementar un nuevo software que va a hacer que nosotros podamos ser mucho más eficientes con las programaciones y ver el estado prioritario de cada árbol”, sostuvo.

 

En ese sentido, remarcó la importancia del cuidado del arbolado urbano. “Somos fervientes defensores de la infraestructura verde urbana, del arbolado público de la ciudad”, afirmó, y agregó que el objetivo es mejorar la respuesta ante los reclamos vecinales.

 

Actualmente, quienes necesiten solicitar una intervención deben acercarse a las oficinas ubicadas en Chacabuco 55. “Un técnico va a visitar el árbol y después dispone qué es lo que se va a hacer y cómo”, explicó Lemir sobre el procedimiento.

 

Por último, anticipó nuevas intervenciones importantes en la ciudad. “Se viene una poda muy importante que mañana la vamos a sociabilizar, en la avenida Fontana”, adelantó. Además, confirmó que ya trabajan en la planificación de tareas sobre numerosos árboles de la plaza San Martín, aunque aclaró que esas acciones se realizarán después del invierno.

 

 

 

R.G

 

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