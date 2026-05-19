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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

El Bolsón tendrá una jornada para intercambiar figuritas del Mundial y completar el álbum

La propuesta será un punto de encuentro e intercambio para quienes ya comenzaron a llenar el álbum del Mundial 2026.
Por Redacción Red43

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Mientras crece el entusiasmo por el próximo Mundial, en El Bolsón se realizará una jornada abierta de intercambio de figuritas para quienes buscan completar el álbum y encontrar esas estampas difíciles de conseguir.

 

La actividad fue anunciada por la Municipalidad y tendrá lugar este jueves 21 de mayo a las 19 en la Casa del Bicentenario. La propuesta apunta a reunir tanto a chicos como adultos en un espacio pensado para intercambiar figuritas, compartir una tarde vinculada al fútbol y participar de sorteos.

 

El encuentro llega en medio del furor que volvió a despertar la colección oficial del Mundial, una tradición que atraviesa generaciones y que suele tomar fuerza cada vez que se acerca una Copa del Mundo.

 

 

Un clásico que vuelve a repetirse antes del Mundial

El intercambio de figuritas se transformó desde hace años en una costumbre que va mucho más allá del álbum. Las reuniones en plazas, escuelas, clubes o espacios públicos se multiplican en distintas ciudades del país y El Bolsón no será la excepción.

 

En este caso, la convocatoria se realizará en la Casa del Bicentenario y estará abierta para cualquier persona que quiera acercarse con sus repetidas o intentar conseguir las figuritas que todavía le faltan.

 

Desde el municipio plantearon la propuesta como un espacio para compartir entre amigos y familias, aprovechando el clima mundialista que empieza a sentirse incluso varios meses antes del torneo.

 

 

Furor por las figuritas

La salida del álbum oficial suele provocar largas búsquedas de sobres y figuritas, especialmente aquellas vinculadas a jugadores de la selección argentina o figuras internacionales.

 

En distintos comercios de la Comarca Andina ya comenzaron a verse personas buscando paquetes para completar páginas enteras o encontrar las más difíciles. También crecieron los intercambios organizados de manera informal entre vecinos y grupos de coleccionistas.

 

La actividad anunciada para este jueves intenta justamente generar un punto de encuentro para quienes participan del fenómeno.

 

 

Mate, fútbol y álbumes completos

Además del intercambio, durante la jornada habrá sorteos y espacios para compartir una tarde relacionada con el Mundial y el fútbol.

 

La invitación es libre y no requiere inscripción previa. Quienes participen sólo deberán acercarse con su álbum y las figuritas repetidas.

 

Con el Mundial 2026 cada vez más presente en conversaciones, redes sociales y comercios, El Bolsón sumará ahora su propio encuentro para quienes todavía persiguen esa figurita difícil que parece no aparecer nunca.

 

 

O.P.

 

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