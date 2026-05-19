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Por Redacción Red43

Invitan a una charla para descubrir el mundo oculto de las ranas y sapos

Habrá una charla abierta y gratuita sobre anfibios en el Parque Nacional Lago Puelo. La actividad estará a cargo del guardaparque retirado Félix Vidoz.
Por Redacción Red43

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El Parque Nacional Lago Puelo realizará este sábado 23 de mayo una charla abierta al público para acercar a vecinos y visitantes al universo de los anfibios que habitan en la zona. La propuesta se desarrollará desde las 11 en el Centro de Visitantes y no requiere inscripción previa.

 

Bajo el título “Los sonidos del silencio”, la actividad buscará poner el foco en animales que muchas veces pasan desapercibidos, aunque conviven diariamente con quienes recorren el parque y sus alrededores.

 

La charla estará a cargo del guardaparque retirado Félix Vidoz, quien compartirá conocimientos sobre las especies de ranas y sapos presentes en el área protegida, sus hábitos y el rol que cumplen dentro del ambiente natural.

 

 

Invitación a mirar el entorno con otros ojos

Desde el Parque Nacional explicaron que la propuesta apunta a despertar curiosidad sobre especies poco conocidas y a generar mayor atención sobre la biodiversidad local.

 

Los anfibios suelen permanecer ocultos entre la vegetación, cerca del agua o activos durante la noche. Sin embargo, forman parte del paisaje cotidiano de la cordillera y cumplen funciones importantes dentro de los ecosistemas.

 

La actividad también permitirá conocer cómo viven estos animales, qué amenazas enfrentan y por qué son considerados indicadores del estado ambiental de un territorio.

 

 

Entrada gratuita y abierta al público

La charla tendrá lugar en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Lago Puelo y podrá asistir cualquier persona interesada, sin límite de edad ni inscripción previa.

 

La propuesta se suma a las actividades de educación ambiental que se realizan habitualmente en el parque y que buscan acercar contenidos científicos y naturales de manera accesible.

 

 

O.P.

 

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