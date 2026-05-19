El Teatro Nacional Cervantes desembarca en Lago Puelo con una producción propia y audiciones abiertas

El Teatro Nacional Cervantes producirá por primera vez una obra íntegramente realizada en Lago Puelo, en coproducción con la Municipalidad local. La propuesta forma parte del programa “TNC Produce en el País”, que impulsa espectáculos fuera de Buenos Aires y este año eligió a la localidad cordillerana entre decenas de proyectos presentados a nivel nacional.

La obra seleccionada es “Y los perros, ¿se reirán?”, dirigida por Nadia Lozano y escrita por Agustina Vargas. El estreno está previsto para el 4 de septiembre en la Casa de la Cultura, donde también se realizarán 16 funciones durante septiembre y octubre.

Durante la conferencia de prensa realizada este lunes, representantes del Teatro Nacional Cervantes y funcionarios municipales valoraron el alcance cultural y económico que tendrá el proyecto para la Comarca Andina.

Selección entre 75 obras de todo el país

Alejandro Brotas, representante del Teatro Nacional Cervantes, explicó que el programa tiene más de dos décadas de trayectoria y busca impulsar producciones teatrales en distintas provincias.

Según detalló, el año pasado se presentaron 75 obras de todo el país. De esa primera selección quedaron 25 propuestas y luego 10 finalistas, hasta que finalmente el teatro nacional eligió cinco proyectos para producir durante este año. Entre ellos apareció Lago Puelo.

La producción contará con un equipo artístico y técnico integrado por trabajadoras y trabajadores de la zona. La escenografía, el vestuario y gran parte de la logística se realizarán en la Comarca, mientras que el Cervantes aportará financiamiento y acompañamiento técnico. “Lo que busca el programa es producir teatro en cada lugar, con artistas locales y con una conexión institucional”, señaló Brotas.

35 inscriptas para las audiciones

Uno de los datos que más sorprendió a los organizadores fue la cantidad de personas anotadas para participar de las audiciones.

La convocatoria estaba dirigida principalmente a actrices de entre 20 y 30 años, aunque con cierta flexibilidad. Aun así, 35 personas se inscribieron para intentar formar parte del elenco.

Las audiciones comenzaron este lunes y se extenderán durante varios días. De allí saldrán las dos actrices que integrarán el proyecto teatral.

“Habla muy bien de la zona que haya semejante interés”, remarcó Brotas.

Dos meses de ensayos y funciones en septiembre y octubre

El proceso de trabajo comenzará formalmente a fines de junio, con ensayos intensivos diarios durante dos meses. Además del elenco, el proyecto sumará profesionales de distintas áreas artísticas y técnicas.

La obra tendrá música en escena, diseño de vestuario y escenografía producidos especialmente para esta puesta. Todo el montaje se desarrollará en la Casa de la Cultura de Lago Puelo.

El secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deporte, Sebastián Oliva, sostuvo que la iniciativa representa “una puerta que se abre” para artistas y vecinos de la zona. También señaló que muchas personas no tienen posibilidades de viajar a Buenos Aires para ver este tipo de espectáculos, por lo que valoró que la experiencia pueda realizarse en Lago Puelo.

Una vez finalizado el ciclo de funciones, el espectáculo podrá continuar su recorrido con posibles giras y futuras presentaciones, ya que los derechos de la obra quedarán luego en manos del grupo de trabajo local.

Antes de su estreno, la expectativa ahora estará puesta en las audiciones y en el armado definitivo del elenco que dará vida a una de las apuestas teatrales más importantes que tendrá la Comarca este año.

O.P.