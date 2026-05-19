Convocan a una plantación comunitaria en la Avenida Yrigoyen

La subsecretaria de Espacios Verdes, Carolina Lemir, detalló las actividades previstas para este fin de semana en la ciudad, destacando la importancia del acompañamiento de los vecinos en estas iniciativas de embellecimiento urbano. "Va a haber una plantación comunitaria en la avenida Yrigoyen, precisamente entre la calle San Martín y la calle Rivadavia. Esa asociación va a ser parte de esa plantación. Se va a llevar a cabo a las 15 horas el día sábado", precisó Lemir.

En simultáneo, se desarrollarán tareas de mantenimiento en otros sectores del ejido municipal, coordinados por la directora del área, Johana Liempe. "El mismo sábado, de 14 a 17 horas, va a estar un trabajo comunitario entre la área de Espacios Verdes en la zona del Maitenal, con un grupo de Boy Scouts y la sede vecinal del barrio Malvinas", señaló la subsecretaria, agregando que el objetivo es realizar una limpieza previa y corte de pasto para acondicionar esos predios ferroviarios, a los que calificó como un relicto de maitenes precioso de gran valor para los vecinos.

Respecto a la modalidad de trabajo, la funcionaria comentó que las propuestas surgen tanto del municipio como de los propios ciudadanos. Recordó que recientemente compartieron experiencias similares con la Escuela Politécnica, la colectividad chilena y la colectividad sirio-libanesa, quienes manifestaron su inquietud por ver mejoradas sus plazoletas cercanas.

Por otra parte, se encuentra habilitada la convocatoria para participar del programa Escuelas Verdes, destinado a todos los niveles educativos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, como así también las visitas guiadas al vivero municipal, cuyas inscripciones se gestionan de forma digital o presencial.

Al ser consultada sobre las declaraciones de Juan Carlos Fonseca respecto a futuros trabajos en el predio de La Trochita, Lemir aclaró que actualmente no están con ese proyecto en marcha. Sin embargo, remarcó que están abocados al Parque Lineal y viendo la ampliación del Paseo de la Costanera, donde también realizan un mantenimiento en el tiempo y plantaciones significativas para combatir la maleza.

Finalmente, Lemir se refirió al plan integral que llevan adelante en el casco urbano. "Lo que estamos haciendo es establecer primero algunas comunidades vegetales sin riego que creemos que puede llegar a funcionar. Entonces hicimos todo un recambio de sustrato para después, a futuro, esas plazoletas van a tener riego por goteo", explicó sobre las obras en la Avenida Yrigoyen, y concluyó manifestando que, pese al contexto socioeconómico actual, la intención es replicar en el resto de la ciudad los resultados alcanzados en la Plaza del Cielo y el Paseo de la Costanera.

EBW