La mujer que se salvó de milagro: encontró a su hermano desmayado, corrió a pedir ayuda y en minutos, la casa explotó

El 9 de mayo será recordado como un día trágico en Río Grande, Tierra del Fuego, tras la infausta muerte de Matías Corvalán, un joven de apenas 24 años, víctima de una explosión en su propia vivienda ubicada en el Pasaje Lauja del barrio Esperanza. El siniestro, causado por una fuga de gas, generó conmoción en toda la comunidad y resaltó los peligros latentes del manejo indebido de garrafas y sistemas de gas domésticos.

Todo comenzó cuando la hermana de Corvalán llegó a la casa, solo para encontrarlo inconsciente en el suelo mientras un penetrante olor a gas llenaba el ambiente. En medio de la angustia, intentó reanimarlo y moverlo para protegerlo de un inminente peligro, pero el peso de su hermano se lo impidió. Desesperada, corrió a buscar ayuda entre los vecinos, dejándolo solo en una desesperada apuesta contrarreloj. Cuando finalmente la ayuda llegó, fue demasiado tarde: la vivienda había explotado.

La explosión fue de tal magnitud que causó el derrumbe total de la estructura y un incendio que rápidamente consumió lo que quedaba de la vivienda. La onda expansiva fue de tal fuerza que no solo afectó a la casa, sino que también lanzó enseres, paneles y maderas hacia las calles adyacentes, dañando vehículos y poniendo en riesgo la integridad de los vecinos. Las sirenas de los equipos de emergencia resonaron en la zona apenas unos minutos después, apagando las llamas y procurando rescatar a Corvalán de entre los escombros que se apilaban por doquier.

Una vez socorrido, el joven fue trasladado con urgencia al Hospital Regional de Río Grande, donde sería ingresado en la unidad de terapia intensiva. Los médicos diagnosticaron quemaduras de segundo y tercer grado en el 80% de su cuerpo, junto con un severo daño en las vías respiratorias causado por la inhalación del gas tóxico. A pesar de los incansables esfuerzos del personal sanitario por salvar su vida, sumado a las intervenciones quirúrgicas realizadas durante días, el destino no sería clemente y Matías Corvalán fallecería dejando una estela de dolor en la comunidad.

El jefe de bomberos de la Policía de Río Grande, el subcomisario Pablo Cabrera, ofreció declaraciones que permitieron esclarecer las causas del accidente. Cabrera indicó que la explosión fue el resultado de una deflagración, un fenómeno que ocurre cuando hay una rápida combustión de un gas, en este caso, el que se había acumulado de una garrafa dentro de la casa. Este incidente ha servido como alarmante recordatorio sobre la necesidad de tener rigurosas medidas de seguridad en los hogares donde se utilizan cilindros de gas para calefacción o cocina, un recurso común en regiones como Tierra del Fuego, donde las temperaturas bajas son un desafío constante.

El fallecimiento de Matías Corvalán ha dejado un profundo eco en la comunidad de Río Grande, que sigue luchando con el sentimiento de pérdida e impotencia que deja un suceso tan inesperado y brusco. La ciudad llora a uno de sus jóvenes mientras las autoridades insisten en la importancia de las revisiones y mantenimientos periódicos de las instalaciones de gas, esperanzados en convertir esta tragedia en un llamado a la acción que pueda prevenir nuevas desgracias.