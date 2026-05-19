Epuyén realizará una charla abierta para reforzar la prevención del hantavirus

La Municipalidad de Epuyén convocó a una jornada informativa sobre prevención del hantavirus que se realizará este jueves 21 de mayo a las 10 en la Oficina de Turismo. La actividad llega pocos días después de que el municipio difundiera un comunicado oficial para aclarar que actualmente no existen casos activos en la localidad, tras la reaparición de publicaciones y comentarios relacionados con el histórico brote ocurrido entre 2018 y 2019.

El encuentro estará orientado a vecinos, trabajadores rurales y personas interesadas en conocer medidas de prevención frente a una enfermedad que dejó una fuerte marca en Epuyén y en toda la Comarca Andina.

La charla será libre y gratuita y estará a cargo del licenciado Fabián Argel y del médico veterinario Juan Labandibar, integrantes del Departamento de Salud Ambiental UGD Zona Noroeste.

El hantavirus volvió a instalarse en la conversación pública

En los últimos días, el tema volvió a tomar repercusión luego de que un crucero que había partido desde Ushuaia quedara bajo seguimiento sanitario por varios casos compatibles con hantavirus y muertes que todavía continúan bajo investigación epidemiológica.

Aunque no existe relación directa con la situación sanitaria actual de Epuyén, el episodio reactivó inevitablemente recuerdos del brote que afectó a la localidad cordillerana hace más de cinco años.

En ese contexto, el municipio publicó días atrás un mensaje oficial para llevar tranquilidad y aclarar que la información viralizada correspondía a hechos ocurridos años atrás.

“Actualmente no hay casos activos en Epuyén”, remarcaron desde la gestión local, al tiempo que pidieron evitar la circulación de información desactualizada y consultar únicamente fuentes oficiales.

El antecedente que marcó a Epuyén

El brote registrado entre fines de 2018 y comienzos de 2019 tuvo fuerte impacto sanitario y social. En total se confirmaron 34 contagios y 11 fallecimientos asociados al virus Andes.

La situación también convirtió a Epuyén en un punto de estudio internacional. En 2020, una investigación publicada en la revista científica New England Journal of Medicine confirmó mediante secuenciación genómica y reconstrucción epidemiológica que el virus Andes podía transmitirse entre personas, algo que hasta entonces no estaba completamente comprobado para este tipo de hantavirus.

Los contagios comenzaron a partir del contacto con el ratón colilargo, reservorio natural del virus en la Patagonia, aunque luego se detectaron transmisiones interpersonales en encuentros familiares y espacios cerrados.

Qué temas se abordarán en la charla

Durante la jornada de este jueves se brindarán recomendaciones vinculadas a ventilación de viviendas, limpieza segura de galpones y depósitos, control de roedores y detección temprana de síntomas.

También se hablará sobre medidas preventivas para ámbitos laborales y rurales, especialmente en una época del año donde aumenta el uso de espacios cerrados y tareas vinculadas a la leña o almacenamiento.

Especialistas recuerdan que el hantavirus suele comenzar con síntomas similares a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y cansancio. Ante cualquier sospecha, recomiendan consultar rápidamente en un centro de salud.

Mientras Epuyén intenta dejar atrás el impacto que tuvo aquel brote histórico, las tareas de prevención y vigilancia sanitaria continúan formando parte de la vida cotidiana de la localidad.

O.P.