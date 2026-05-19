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Por Redacción Red43

Encuentro regional de natación en Trevelin

El Natatorio Municipal reunió a más de cien nadadores de la cordillera y Chile en una jornada centrada en la integración y la práctica deportiva. 
Por Redacción Red43

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Se llevó a cabo el Encuentro de Escuelas de Natación en el Natatorio Municipal de Trevelin. La jornada sumó un total de 102 nadadores y nadadoras de las localidades de Trevelin, Esquel, Tecka y Futaleufú, quienes compartieron una tarde de deporte, aprendizaje e integración con el objetivo de generar vínculos y promover el crecimiento de los deportistas de la región.

 

 

 

Desde la Escuela Municipal de Natación de Trevelin hicieron público el agradecimiento a cada delegación, a las familias y a los profesores que acompañaron la realización del encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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