Después de más de diez años, familias de El Hoyo podrán acceder al agua de red

Vecinos de Rincón de Lobos, en El Hoyo, comenzaron a ver avanzar una obra esperada desde hace más de una década. Personal municipal y operarios de la Dirección General de Servicios Públicos realizaron tareas de ampliación de la red de agua que permitirán llevar el servicio a unas 17 familias del callejón Mayorga.

Los trabajos incluyeron la instalación de 300 metros de cañería de PVC de 63 milímetros, una obra que habilitará nuevas conexiones domiciliarias mediante mangueras de media pulgada.

Según se informó desde el municipio, las tareas demandaron movimiento de suelo, apertura de zanjas y conexión con la red principal para garantizar el abastecimiento hacia las viviendas de la zona.

Obra esperada desde hace años

El acceso al agua de red era uno de los reclamos históricos de quienes viven en este sector de Rincón de Lobos. Durante años, varias familias debieron resolver el abastecimiento mediante alternativas particulares, con las dificultades que eso implica especialmente durante épocas de bajas temperaturas o mayor demanda.

La ampliación permitirá que las viviendas puedan iniciar ahora el proceso de conexión formal al sistema.

Para concretar la obra se utilizó una retroexcavadora destinada a la apertura de la zanja donde se colocaron las nuevas cañerías. Luego se realizaron las conexiones correspondientes al caño madre y la instalación de válvulas para distribuir el servicio hacia los domicilios.

Crecimiento de los sectores rurales y demanda de servicios

En distintos puntos de la Comarca Andina, el crecimiento poblacional de sectores alejados del casco urbano viene exponiendo desde hace años la necesidad de ampliar infraestructura básica como agua, energía y mantenimiento vial.

Rincón de Lobos es una de las áreas donde el aumento de viviendas y familias instaladas fue más visible en el último tiempo. Esa expansión también generó pedidos vinculados al acceso a servicios esenciales.

En este caso, la obra permitirá que un grupo de vecinos deje atrás una situación que llevaba años sin resolverse y avance hacia el acceso regular al agua potable mediante red pública.

Nuevas conexiones domiciliarias

Con la instalación de los 300 metros de cañería ya finalizada, el siguiente paso será avanzar con las conexiones domiciliarias particulares de las familias alcanzadas por la ampliación.

Desde el municipio indicaron que la infraestructura colocada está preparada para abastecer a las viviendas previstas dentro de este tramo del callejón Mayorga.

Mientras tanto, los vecinos de la zona esperan que la llegada del servicio represente una mejora concreta en la vida cotidiana después de más de diez años de pedidos y gestiones.

O.P.