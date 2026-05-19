Epade 2026: Chubut ganó medallas de oro, plata y bronce

La delegación de deportistas de la Provincia del Chubut inició su participación obteniendo medallas de oro, plata y bronce en las distintas competencias que se disputan desde ayer lunes en la la XIX edición de los Juegos Epade 2026, que se pusieron marcha en las provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa, organizados por el Ente Patagónico del Deporte.

En este marco en la pista municipal de Neuquén, el atletismo chubutense logró las primeras medallas para la delegación al llevarse Tobías Gueche la presea de plata en lanzamiento de la bala, con una marca de 11.28 metros.

En la prueba de 600 metros, Chubut se llevó otras tres medallas: en la rama femenina, Maia Monín logró el oro, con un tiempo de 1:44,33, mientras que, en la masculina, Valentino Bonelli se quedó con el triunfo y el oro (01:26,26) y Alon Ramil fue segundo, alcanzando la medalla de plata (01:34,36).

Por último, Sofía Ghigliotto logró la presea plateada en los 80 metros llanos, con un tiempo de 10,48.

En Santa Rosa, el judo chubutense también sumó medallas el primer día del certamen en la competencia de la rama masculina. Lucas Barros logró la medalla de plata en la categoría hasta 90kg, mientras que Aquiles Monje en -73kg e Hilario Vallejo en -81, se llevaron el bronce. Este martes, será el turno de las categorías femeninas.

Buen comienzo en fútbol

En Viedma, el equipo de fútbol masculino inició su periplo en los Epade con una gran actuación y goleada frente a La Pampa por 3-0. Los tantos fueron convertidos por Dilan Galarce, Facundo Mac Karthy y Benjamín González. El equipo dirigido por Mauro Villegas y Juan Pablo Petronio, disputará este martes su segundo compromiso ante Tierra del Fuego.

El fútbol femenino, por su parte, también tuvo una buena actuación en su debut frente a las locales de Río Negro, últimas campeonas del certamen. El encuentro finalizó 1-1 y el tanto de las chubutenses fue marcado por Maite Zabala. Este martes, por la segunda fecha, las chicas comandadas por Daniel “Chaca” Pérez y Roby Saavedra, enfrentarán a Santa Cruz.

En Neuquén hizo su debut histórico en los Epade la disciplina de handball y los seleccionados chubutenses lograron sus primeros triunfos en el certamen.

El equipo femenino superó ampliamente a Neuquén por 30 a 13 y este martes, por la segunda fecha se medirá ante Tierra del Fuego.

Por su parte, los varones lograron del mismo modo, un buen triunfo ante el seleccionado local, por 29-26 y durante la jornada de hoy martes enfrentarán a Tierra del Fuego.

En Santa Rosa, también comenzaron con buenos triunfos los seleccionados de vóley, que jugaron doble fecha. El equipo femenino debutó con un gran triunfo ante Río Negro por 3-2. Por la tarde, el rival fue Tierra del Fuego y la victoria fue por un claro 3-0. En tanto este martes, los rivales serán Neuquén y La Pampa.

También hicieron su estreno con sendas victorias los varones. En el turno mañana Chubut superó 3-a 1 Santa Cruz y por la tarde fue un claro 3-0 sobre Neuquén. Las fechas 3 y 4, este martes, serán ante Rio Negro y Tierra del Fuego.

Por último, el equipo de básquet masculino cayó por 92-71, mientras que el femenino fue derrotado por 56-45.