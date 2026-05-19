La Plaza del Cielo ya tiene su reloj solar

La Plaza del Cielo sigue sumando atractivos y el más reciente es su propio Reloj Solar.

Ubicado en la esquina de calles Sáenz Peña y Sarmiento, el dispositivo es un aporte tanto práctico como educativo.

El reloj de sol o reloj solar es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el tiempo.

Emplea la sombra arrojada sobre una superficie con una escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno.

Según la disposición del gnomon y la forma de la escala se pueden medir diferentes tipos de tiempo; el más habitual es el tiempo solar aparente.

Distintos tipos de relojes se han hallado a lo largo de los siglos y las culturas humanas, datando incluso desde hace más de 5 mil años algunos.

Ahora Esquel vuelve a contar con uno propio en una de sus plazas más transitadas.

SL