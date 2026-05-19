Lotería del Chubut concientiza sobre juego responsable

La delegación de Esquel de Lotería del Chubut llevará adelante este miércoles, a partir de las 10 horas, una actividad callejera abierta al público con el objetivo de difundir las herramientas disponibles sobre juego responsable y recibir inquietudes de los vecinos. La propuesta busca además poner el foco sobre la prevención de las apuestas clandestinas y el consumo problemático.

Al respecto, la gerente de Asuntos Legales del instituto, Analía Nahuelpan, detalló que "la idea es hacer una acción simultánea en todas las delegaciones del Instituto, para acercarnos a la comunidad en realidad, en cuanto a prevención y comunicación, información, estar un poquito más cercanos al público en general". A través de los promotores de agencias, el organismo busca mostrar sus productos, diferenciar el juego legal del ilegal y brindar canales para recibir datos que permitan iniciar denuncias penales.

Uno de los ejes principales de la campaña está orientado a la prevención, con herramientas destinadas a padres y docentes. "La idea es de pensar de jugar desde el lado recreativo, lúdico, y no por una cuestión para subsanar algún problema económico o romper vínculos familiares", explicó Nahuelpan, y agregó que existen formularios para solicitar charlas de sensibilización y test autoevaluativos para quienes tengan dudas sobre su relación con el juego.

La funcionaria señaló que estas acciones forman parte de una certificación internacional sobre juego responsable en la que se encuentra el instituto. Como parte de los estándares que deben cumplir, se planifican capacitaciones internas, jornadas con instituciones y un trabajo mancomunado con el Ministerio de Educación para ingresar a los establecimientos escolares.

El crecimiento de las apuestas virtuales en adolescentes es otra de las preocupaciones centrales que motivan esta salida a la calle. "Se ve ahora últimamente que los chicos participan y tienen acceso a billeteras virtuales desde cierta edad, que también es necesario prevenir y estar ahí para informar", advirtió la gerente, quien comentó que mantuvieron reuniones con equipos directivos que alertan sobre esta problemática en las aulas.

Ante este escenario, desde el área legal explicaron que se gestionan convenios con firmas tecnológicas para dar de baja las plataformas clandestinas. "Lo que pasa es que todo el tiempo se van creciendo, entonces es como que todo el tiempo estamos reportando para dar de baja y haciendo las denuncias. Necesitamos de todos y creo que lo fundamental es educar para que entre todos podamos combatir", concluyó Nahuelpan, invitando a la comunidad a acercarse al stand para retirar folletería y guías de orientación para padres.

EBW