La noche del Martín Fierro dejó un ganador inesperado y varias sorpresas

La televisión abierta argentina vivió este 18 de mayo una de sus noches más esperadas con la entrega número 54 de los Premios Martín Fierro. La ceremonia organizada por APTRA se realizó en el Hilton de Buenos Aires y tuvo como gran ganador a Guido Kaczka, quien se llevó el Martín Fierro de Oro tras un año de fuerte presencia en la pantalla de Eltrece.

La gala fue transmitida por Telefe y contó con la conducción de Santiago del Moro, frente a más de 600 invitados del mundo artístico, periodístico y televisivo.

Guido Kaczka se quedó con el Oro

El cierre de la ceremonia tuvo como protagonista a Guido Kaczka, reconocido por su trabajo en programas como “The Balls”, “Buenas Noches Familia” y “The Floor, La Conquista”.

Además de recibir el Martín Fierro de Oro, también fue premiado en la categoría labor en conducción masculina, consolidando uno de los años más fuertes de su carrera televisiva.

Durante la noche, la televisión de entretenimiento y los formatos de competencia volvieron a ocupar un lugar central entre los programas premiados.

Momentos más emotivos de la ceremonia

Uno de los homenajes más comentados fue el reconocimiento a Enrique Macaya Márquez, histórico referente del periodismo deportivo argentino. El tributo fue entregado por Sebastián Vignolo, Juan Pablo Varsky, Pablo Giralt y Diego Latorre.

También hubo un momento especialmente sensible durante el tradicional segmento dedicado a recordar a las figuras fallecidas en el último tiempo. La cantante Ángela Torres interpretó “Recuérdame”, canción de la película Coco, mientras se proyectaban imágenes de artistas y trabajadores de la televisión.

Otra de las ovaciones de la noche fue para Mirtha Legrand, quien recibió el premio a la labor periodística femenina y agradeció emocionada ante el público.

Telefe volvió a dominar varias categorías

La señal de Telefe volvió a imponerse en buena parte de las categorías principales. “La Voz Argentina” ganó como producción integral, mientras que “Masterchef Celebrity” obtuvo el premio a mejor reality y también reconocimientos para sus jurados y participantes.

Entre otros galardones importantes, “Telefe Noticias” fue elegido como mejor noticiero nocturno y “La Peña de Morfi” se quedó con el premio a programa musical.

En ficción, el reconocimiento fue para “Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo”, emitida por El Nueve, que además obtuvo premios en actuación y dirección.

Ceremonia atravesada por el rating y las plataformas

Además de la transmisión tradicional, la ceremonia tuvo fuerte presencia digital a través de Streams Telefe, con cobertura en YouTube, Twitch y redes sociales.

La previa comenzó desde temprano con la alfombra roja conducida por Iván de Pineda, Sol Pérez, Josefina Ansa y Roberto Funes Ugarte.

Uno de los reconocimientos más comentados fue el premio al “Minuto de Oro” de la televisión 2025, otorgado a la transmisión del partido entre Boca y Benfica durante el Mundial de Clubes. La distinción fue recibida por familiares del fallecido entrenador Miguel Ángel Russo.

La ceremonia volvió a mostrar el peso que aún conserva la televisión abierta argentina, combinando figuras históricas, programas de alto rating y nuevas formas de consumo digital.

O.P.