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19 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Investigan el brote de hantavirus en Ushuaia con captura de roedores silvestres

Especialistas del Instituto Malbrán realizan tareas de vigilancia ambiental en Tierra del Fuego tras los casos detectados en el crucero HV Hondius. Analizan especies que podrían transmitir el virus.
Por Redacción Red43

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Un grupo de investigadores de la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) Doctor Carlos Malbrán llegó a Ushuaia para desarrollar un operativo de captura de roedores silvestres, en el marco de la investigación epidemiológica por el brote de hantavirus registrado en el crucero HV Hondius, que había partido desde Tierra del Fuego.

 

Las tareas se llevan adelante junto a la Dirección General de Epidemiología y Salud Ambiental del Ministerio de Salud fueguino y se concentran en áreas definidas a partir de criterios ambientales y epidemiológicos. El objetivo es estudiar la posible circulación del virus en especies de roedores presentes en la región.

 

Entre los animales bajo análisis se encuentran el Oligoryzomys longicaudatus, considerado principal reservorio del hantavirus en el sur del país, además de ejemplares de Abrothrix hirta y Abrothrix olivacea. La campaña de captura y muestreo se extenderá durante una semana.

 

Para realizar el trabajo, el personal utiliza estrictos protocolos de bioseguridad, con mamelucos descartables, máscaras de alta eficiencia, protección ocular y equipos de respiración autónoma. Las capturas se efectúan mediante trampas Sherman colocadas durante la noche y revisadas a la mañana siguiente.

 

Los ejemplares son trasladados a un laboratorio de campaña, donde se toman muestras de sangre y tejidos para estudios genéticos y serológicos. Posteriormente, el material es conservado a temperaturas de -80 °C y enviado al laboratorio central del Malbrán para su análisis.

 

Allí se realizan pruebas para detectar anticuerpos contra el hantavirus y, en los casos positivos, estudios moleculares mediante RT-PCR para identificar el genoma viral. Luego, la secuenciación genética permite determinar las características de la cepa circulante y aportar información clave para el seguimiento epidemiológico del brote.

 

Hasta ahora, las autoridades confirmaron diez casos de hantavirus relacionados con el brote, de los cuales tres terminaron con víctimas fatales. Según indicó el organismo internacional, los esfuerzos actuales están enfocados en el seguimiento de contactos, el análisis de laboratorio y la reconstrucción de la cadena de contagios vinculada al crucero.

 

 

 

R.G

 

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