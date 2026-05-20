Música, danza y talleres llegan a la Comarca Andina con artistas de Buenos Aires

La Comarca Andina recibirá el próximo fin de semana a la bailarina Flor Vijnovich y al músico David Veliz, dos artistas provenientes de Buenos Aires que llegarán con una agenda de actividades orientadas al folklore, la danza y la exploración del movimiento.

Las propuestas se desarrollarán en Lago Puelo y El Hoyo, organizadas por el espacio Dónde Nace la Tierra, impulsado por Ale Fernández y Lore Colombatti. Habrá peña folklórica, talleres abiertos y encuentros vinculados al trabajo corporal y musical.

Peña folklórica en Lago Puelo

La primera actividad será el sábado 23 de mayo en Zonda Hostel Cultural, en Lago Puelo, donde se realizará una peña en la que la música y la danza compartirán escenario durante toda la noche.

David Veliz presentará canciones de raíz folklórica argentina con una propuesta centrada en lo narrativo y en el encuentro con el público. Su trabajo artístico pone el foco en la profundidad de lo simple y en las historias atravesadas por la música popular.

Por su parte, Flor Vijnovich aportará el lenguaje de la danza y el movimiento, especialmente desde la zamba y el zapateo folklórico, disciplinas que forman parte central de su recorrido artístico.

Talleres vinculados al cuerpo y la música

Las actividades continuarán el domingo 24 de mayo también en Zonda Hostel Cultural. Allí, Flor Vijnovich brindará dos talleres abiertos al público.

El primero será “Resonancias, zapateo folklórico”, programado para las 16 horas. Más tarde, a las 18.30, llegará “Camino de Zamba”, una propuesta centrada en la expresión corporal y el vínculo entre música y movimiento.

Desde la organización explicaron que los talleres trabajan aspectos como la musicalidad, la rítmica, el uso del espacio, la comunicación y lo expresivo dentro de distintas formas del folklore argentino.

Además de la zamba, las actividades recorrerán paisajes sonoros vinculados al malambo y la chacarera, entre otros ritmos tradicionales.

También habrá una actividad en El Hoyo

La agenda continuará el martes 26 de mayo con un “Taller de Cuecas” dentro del Instituto Superior de Formación Docente Artística N° 814 de El Hoyo.

La propuesta buscará acercar herramientas vinculadas a la danza folklórica y generar espacios de intercambio entre artistas, estudiantes y personas interesadas en el movimiento y las expresiones populares.

Desde Dónde Nace la Tierra señalaron que quienes quieran obtener más información o inscribirse a las actividades pueden comunicarse a través del Instagram @dondenacelatierra o al teléfono de contacto 1123426924.

O.P.