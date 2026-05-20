Descontrol en una alcaidía: desafiantes imágenes de un asado y consumo de alcohol entre los presos

Una fuerte polémica se generó en Ushuaia luego de que comenzaran a circular versiones y publicaciones vinculadas a una supuesta reunión realizada dentro de la Alcaidía local, donde internos habrían compartido un asado y presuntamente consumido bebidas alcohólicas.

La situación despertó cuestionamientos en redes sociales y entre vecinos, especialmente por tratarse de personas privadas de libertad que cumplen condenas o permanecen detenidas por distintas causas judiciales de gravedad.

Entre los nombres mencionados en las publicaciones difundidas aparecen internos condenados en distintas investigaciones penales desarrolladas en la provincia. Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que confirme las circunstancias, autorización o veracidad total de lo ocurrido dentro del establecimiento.

El episodio comenzó a viralizarse rápidamente a partir de comentarios y fotografías compartidas por terceros, generando críticas sobre los controles internos y las condiciones de permanencia dentro de la dependencia penitenciaria.

Distintos usuarios reclamaron explicaciones a las autoridades responsables del sistema carcelario provincial y pidieron esclarecer si efectivamente existió consumo de alcohol dentro de la institución, algo que representaría una situación irregular dentro de un ámbito de detención. Hasta el momento, desde organismos oficiales no se emitió un comunicado público sobre el hecho ni sobre la autenticidad del material difundido.

La situación vuelve a poner bajo discusión el funcionamiento y los mecanismos de control dentro de establecimientos penitenciarios de la provincia, especialmente cuando este tipo de episodios generan fuerte repercusión social y malestar entre familiares de víctimas y parte de la comunidad.

Texto y foto: Crónicas Fueguinas