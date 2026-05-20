Entrega de anteojos en Esquel: Programa "Ver para ser Libres"

En Esquel se concretó una nueva entrega de anteojos en el marco del programa Ver para Ser Libres, una iniciativa nacional articulada con la provincia a partir de un convenio firmado por el gobernador Ignacio ""Nacho" Torres. Durante el acto se otorgaron 35 lentes que requirieron un proceso de laboratorio más complejo debido a las graduaciones específicas de los alumnos beneficiados. La secretaria de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Esquel, Fabiana Vázquez, encabezó la entrega junto a las autoridades provinciales.

La funcionaria municipal remarcó el impacto de la medida al señalar que "es algo muy importante para la comunidad agradecer el trabajo, el respaldo desde el Ministerio de Familia y Provincia que a través de Vanessa se ha venido gestionando". Asimismo, Vázquez valoró que se trata de un alivio directo para las familias ante los elevados costos y destacó que el objetivo principal es "el aporte hacia los niños con respecto a lo que es hoy por hoy la necesidad que estén sentados en un aula, en un banco, con una muy buena visibilidad y que puedan aprender mejor".

Vázquez también hizo hincapié en la planificación social de la comuna al indicar que "ayuda a la parte social también de lo que se viene trabajando, hay muchísimos proyectos que vamos a ir trabajando con Vanessa porque acá la idea es fortalecer y llegar en lo social a toda la gente que hoy por hoy no puede acceder a esto porque sabemos que los costos son muy altos".

Por su parte, la delegada zonal de Desarrollo Humano, Vanesa Giménez, recordó que el programa se implementó con el apoyo del Ministerio de Desarrollo Humano a través de la ministra Florencia Papaiani y la cartera de Salud. Al brindar precisiones del operativo, Giménez comentó que "se hizo todo un relevamiento anterior a través del Ministerio de Educación, se hizo una evaluación en las aulas, los chiquitos que presentaron o ya usaban lentes pudieron acudir en dos jornadas que se hizo en la Escuela 112 a tener su examen oftalmológico".

Giménez aclaró que la entrega actual responde a situaciones particulares que demandaron mayor tiempo de producción al manifestar que "hubo casos especiales como estos que fueron 35 que tuvieron que ir al laboratorio por la complejidad o por el aumento que necesitaban". La funcionaria se mostró satisfecha con el resultado al declarar que "estamos pudiendo cumplir con esas familias y con esos niños, acá con Fabiana, darles la entrega para que esto va a repercutir en su educación, en su vida diaria y un alivio a los papás".

Finalmente, al hacer un balance de la campaña a nivel regional, concluyó que "en Esquel tuvimos alrededor de 250 lentes entregados" y que "alrededor de la provincia se superó los 5.000 lentes entregados". Ante la demanda remanente, adelantó que "la Ministra y el Gobernador tienen en agenda una nueva posibilidad para la gente que no se enteró o que no pudo concurrir".

EBW