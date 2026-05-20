"Queremos que el vecino forme parte": Barrio Los Sauces renovó su comisión directiva

Carolina Zapata, Presidenta de la Comisión Directiva del Barrio Los Sauces, explicó el proceso llevado a cabo en su conformación.



“La lista la presentamos el 27 de abril, con una convocatoria anterior. Durante 45 días los vecinos tuvieron tiempo de presentar, de armar sus listas y presentarlas. Se conformó la lista y fuimos única lista”.



Zapata está acompañada por Maricel Jaramillo como vicepresidente, secretario Manuel Prado. Tesorera Isabel Salguero Albite, revisor de cuentas, Marta Payalef. Y los vocales son Juana Pallañanco, Muriel Manrique, Alejandra Cirilo, Alejandra Urrutia y Cristian Fernández.

Desde la sede vecinal ubicada en pasaje Alda Decó, entre calle Galina y Nahuelquir, Zapata explicó que su conocimiento del área viene desarrollándose desde la anterior gestión: “yo antes conformaba parte de la comisión anterior a cargo de Eva, a quien agradecemos las gestiones que realizó durante casi cuatro años. Y ahora, gracias a esas gestiones, están haciendo pintura, arreglo de puertas y otras cuestiones que hay que hacer en la sede del barrio. Lo primordial que queremos hacer es que el vecino forme parte del espacio sede barrial”.



Para eso, plantearon el relevo de datos de vecinos y vecinas: “Y a partir de ahí veremos cómo seguir adelante. Porque los vecinos no estuvieron en esto. Entonces, de aquí en más, yo creo que empieza un diagnóstico real. Porque si no sería entrar diciéndote que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Hay algunas cosas que caen de maduro, como el puente de la calle Tello, como hay algunas cosas de una lógica urbanística. Los galpones que se siguen poniendo. Esa lógica urbanística,”.



Un puente para encausar pedidos y reclamos: “la gente no está demandando las cosas que necesitan, no sabe cuáles son los canales, los ha perdido, también se los han cerrado los canales. Muchísimos canales han sido cerrados de derechos y de petitorios para la gente, para el barrio”.



La nueva gestión retoma un camino pensado tras la pandemia: “Vamos a hacer lo que sea posible, lo que estén las posibilidades de una sede vecinal para que los vecinos logren ideas, proyectos. Con respecto a lo que decía esta de las cosas que se caen de maduro, los galpones, el puente de la Tello”, y esas problemáticas, señalan: “en realidad nosotros somos un eslabón pequeño hacia el municipio. Digamos, no tenemos decisiones propias. Pero sí somos el primer eslabón que llevamos las dificultades, las debilidades, las fortalezas de nuestro barrio”.





El sentido altruista de la gestión: “Tenemos un sentido altruista que es servir como puente digo que esta, creo que es una dinámica muy buena para todas las sedes comprender de dónde nacieron. Nacieron de un vínculo, de un puente con el Estado. Viene una propuesta de hacer un hermoso rosedal, un hermoso jardín, algunas cuestiones como juegos para niños, que esto se convierta en una plaza para juegos para niños, que se pueda abrir un portón. Ya está hecho el playón, pero no está terminado”.



Comienzan las reuniones y la gestión concreta: “Ya hemos tenido varias reuniones desde el viernes a esta parte hoy recién es miércoles y ya nos hemos conectado con varias áreas del municipio así que bueno, a seguir trabajando y bueno, agradecer”



En la sede barrial continúan desarrollándose talleres municipales TAMFI TAMFOC, también algunos autofinanciados y varias actividades: “hay un ropero solidario, abrimos la sede para que los vecinos puedan usarla para el festejo de cumpleaños porque además también tenemos un convenio de préstamo y es para el barrio”.



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