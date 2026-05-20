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20 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

La UNPSJB y el CONICET proyectan acciones junto a Trevelin

Investigadores de los laboratorios LaPAAH y LIEB se reunieron con autoridades universitarias y municipales. El objetivo central es revalorizar el patrimonio histórico de la zona y poner la ciencia al servicio de la identidad regional.
Por Redacción Red43

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Este miércoles se llevó a cabo una importante reunión de trabajo en las instalaciones de la Delegación Zonal Esquel de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). El encuentro tuvo como propósito fundamental avanzar en el fortalecimiento de los vínculos institucionales entre el ámbito universitario, la gestión municipal y la comunidad científica de la cordillera.

 

La mesa de diálogo contó con la participación de la Abog. María de las Nieves González, delegada zonal de la UNPSJB; el Sr. Gustavo De Vera, secretario de Cultura y Educación de la Municipalidad de Trevelin; y los prestigiosos arqueólogos e investigadores del CONICET y de la casa de altos estudios, la Dra. Heidi Hammond y el Dr. Leandro Zilio, quienes integran los laboratorios LaPAAH y LIEB.

 

Durante el encuentro, los presentes dialogaron sobre el diseño y la planificación de proyectos conjuntos enfocados en áreas sensibles y estratégicas para la región: la cultura, la educación y el patrimonio arqueológico local.

 

El objetivo principal de esta articulación es lograr que el conocimiento académico y los descubrimientos generados en los laboratorios de investigación no queden aislados, sino que respondan a las demandas, identidades y necesidades concretas de los vecinos de Trevelin y Esquel.

"Desde la UNPSJB reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo colaborativo para impulsar el desarrollo cultural y científico de la región", destacaron las autoridades universitarias tras la jornada, poniendo en valor el rol de la educación pública como motor de transformación y resguardo de la historia territorial.

 

La iniciativa abre las puertas a futuras agendas compartidas que incluirán capacitaciones, divulgación de la riqueza arqueológica de la zona y actividades educativas que pondrán al alcance de la comunidad el valioso trabajo de los científicos locales.



M.G

 

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