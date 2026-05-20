Jorge Junyent expuso en el Concejo Deliberante los argumentos para derogar el convenio de residuos de 2008

El ex presidente del Concejo Deliberante de Esquel, Jorge Junyent, concurrió a la Comisión de Ambiente para fundamentar el proyecto de ordenanza que propone dejar sin efecto el Acuerdo Marco de 2008, el cual regula la gestión asociada de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos con el Municipio de Trevelin. La reunión contó con la presencia de los concejales de los distintos bloques que integran el órgano legislativo local.

Junyent explicó que la convocatoria se dio en cumplimiento de la normativa interna del Concejo Deliberante, luego de haber utilizado la herramienta de la Banca del Vecino:



"Ayer fuimos convocados. Cuando uno presenta un proyecto por vía de la banca del vecino, el reglamento establece que luego de esa presentación, al pleno del consejo, los concejales tienen que recibir a los presentantes para que ellos defiendan esta presentación, expongan sus motivaciones. Esto es lo que ocurrió. Fuimos citados a la Comisión de Ambiente. Creo que lo más auspicioso es que estaban todos los concejales".

Según manifestó el ex edil, el encuentro sirvió para repasar los antecedentes del predio y los motivos que lo llevaron a impulsar nuevamente la iniciativa: "Los concejales tienen algunas dificultades sobre la historia que está contenida en los archivos, en los biblioratos y demás. Lo cual a mí se sirvió para explicarles cuál era la motivación única que yo tuve para volver a firmar la ordenanza que ya había sancionado, que es derogar el Acuerdo Marco, para empezar de nuevo. Porque esta situación así no va más".

En la misma línea, agregó: "Quedamos en discursos de que si unos dicen una cosa y otros dicen otra, y después empiezan los nombres de las personas... Pero lo cierto y concreto es que el hecho puntual que es el basurero, el impacto ambiental que genera el tratamiento de la basura en los términos en los que está siendo hecho, lo seguimos padeciendo".

Durante la exposición, Junyent analizó el estado económico del servicio y diferenció las exigencias impositivas que pesan sobre los ciudadanos de Esquel respecto al cumplimiento del convenio interjurisdiccional:



"El pueblo no delibera ni gobierna si no es a través de sus representantes. Yo quiero que para nosotros los esquelenses, en defensa de los vecinos y de mi condición de consumidor, de contribuyente del municipio de Esquel, la situación se revierta. Y entiendo que para revertirla, un primer paso es derogar este marco. Y si ellos entienden necesario, redactar otro, pero que ya tenga estas penalidades (...) porque es muy cierto, el contribuyente al vecino de Esquel, que deja de pagar sus tasas impositivas, seguramente se lo castiga con intereses y multas. Y acá es un limbo. Y en ese limbo, el único hecho concreto es la basura".

Asimismo, puntualizó que la localidad se encuentra próxima a habilitar infraestructura financiada exclusivamente por la comunidad local: "Esquel está próximo a poner en funcionamiento un nuevo módulo para tratar la basura de alguna manera, y eso ha sido solventado con recursos provenientes de los bolsillos de los vecinos de Esquel, y esto me parece que, por lo menos, me parece injusto".

Al evaluar la recepción del proyecto por parte de los actuales concejales, Junyent indicó que existen discrepancias respecto a la decisión de interrumpir la vigencia del acuerdo:



"No me fui ayer de la reunión de esta comisión con la convicción de que los concejales que se comprometieron a estudiar el tema y a revisar nuevamente el protocolo y a revisar todo lo que se ha venido acumulando en estos 18 años, vaya a tener una disposición inmediata, lo digo con absoluta honestidad. Es más, creo que hubo algún concejal que nos dijo que de ninguna manera ellos están dispuestos a derogar nada, porque hay que seguir conversando. Y bueno, seguir conversando significa que nosotros seguiremos financiando el tratamiento de la basura de nuestros vecinos de Esquel, en nuestra planta, sin que nada pase".

Respecto a las facultades del municipio para avanzar con la medida legislativa, señaló: "Tengo muy claro que los municipios, así como suscribieron esto para no cumplirlo, tienen la plena potestad de desactivarlo para evitar seguir incumpliéndolo, y que no tengan que transcurrir otros cinco periodos de gobierno para que todo esté detonado".

Hacia el final de su declaración, el ex legislador hizo referencia a dos expedientes que se tramitan en los tribunales provinciales y advirtió sobre las posturas manifestadas por la vecina localidad:



"En estas dos instancias que han pasado al ámbito de la justicia, una es por el tema ambiental. Es un planteo que hizo un abogado del Foro Local, el doctor Sandoval, donde invoca a los dos municipios y en ese expediente la Municipalidad de Trevelin dice no tener absolutamente nada que ver con no haber sido parte ni de un grupo de gerenciamiento, ni de integrar una mesa de ninguna categoría. Y está contenido en el expediente que los concejales debieran revisar eso".



"Porque paradójicamente, luego de haber dicho eso en un expediente judicial que seguramente está próximo a comenzar a tratarse en el Foro Civil y Comercial de nuestra ciudad, aparece una declaración de certeza para que nos expliquen en qué calidad firmaron este documento (...) esta declaración, en este marco, es un nuevo incidente de no cumplir lo que se asumió. Entonces, no hay más lugar. Este proyecto está concluido definitivamente y habrá que pensar en uno nuevo. Mi idea humilde es que debiéramos partir derogando este convenio marco".