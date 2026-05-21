Programa "Cultura Presente": confirman los plazos y requisitos de inscripción para los artistas

La Municipalidad de Esquel se encuentra implementando la edición 2026 del programa de fomento "Cultura Presente", una iniciativa diseñada para respaldar económicamente y visibilizar el trabajo de los artistas locales. En este marco, la directora de Cultura del municipio, Cecilia Antón, realizó declaraciones clave para repasar los lineamientos de la convocatoria y, fundamentalmente, subsanar una serie de datos incorrectos que habían circulado recientemente entre la comunidad artística.

La funcionaria remarcó que el eje conceptual de este año estará fuertemente vinculado a una perspectiva social: "Queríamos avisarles, comentarles sobre el programa de fomento Cultura Presente este año 2026, que está largándose con la temática de Derechos Humanos. El programa lo que busca es incentivar producciones en este momento de danza y música para este año, con obras inéditas".

El punto central de la intervención de Antón estuvo orientado a desmentir trabas burocráticas que preocupaban a los realizadores independientes de la ciudad, confirmando que el beneficio está pensado para alcanzar a todos los sectores de manera democrática:



"Salió una información que queremos comentar, que estaba errada: no se necesita tener personería jurídica, así que cualquier persona puede presentarse. Lo que queremos aclarar es que, en algún momento, la convocatoria ya está abierta desde el 4 de mayo".

Para finalizar, la directora recordó cuáles son las fechas límite y los medios habilitados para retirar las bases de participación y presentar las propuestas artísticas de forma correcta. En este sentido, detalló que "está abierta la convocatoria hasta el 12 de junio para recibir el reglamento e información".

En cuanto a la modalidad para postular los proyectos, Antón explicó que los interesados "pueden ingresar a través de las redes de cultura" ya que "en el link pueden anotarse y pueden recoger la información de todo el proyecto". Como alternativa para quienes prefieran resolver sus dudas de manera presencial, la funcionaria invitó a los hacedores a "acercarse al Centro Cultural Esquel Melipal, que pueden ahí tener toda la información sobre el proyecto".











M.G