Cultura presentó las actividades artísticas y charlas previstas para este fin de semana

La Municipalidad de Esquel, a través de la Subsecretaría de Cultura, confirmó una grilla cargada de eventos artísticos, educativos y comunitarios para los próximos días. La subsecretaria del área, Sonia Baliente, fue la encargada de repasar los detalles de "la agenda que nos espera este fin de semana en la ciudad de Esquel, la agenda cultural", la cual se concentrará principalmente en el Centro Cultural Melipal y el Auditorio Municipal.

La actividad oficial comenzará el viernes 22 de mayo con una propuesta que vincula a la ciencia con la comunidad regional: "Comenzamos el viernes 22 con una charla que es una introducción a la Antropología de las Personas y las Cosas. Esta charla forma parte de un ciclo que hace el Laboratorio Patagónico de Antropología y Arqueología e Historia de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, a partir de las 18 horas acá en Melipal", precisó la funcionaria.

Esa misma noche se pondrá en marcha una de las citas musicales más esperadas de la temporada en la cordillera: "Va a estar, por supuesto, el Esquel Blues Festival en el Auditorio Municipal durante el viernes 22 y sábado 23". El evento reunirá a destacados exponentes del género en dos jornadas a puro ritmo.

Para el sábado 23 de mayo, la agenda sumará una importante puesta escénica de producción local: "Aquí en Melipal se presenta una obra de teatro. Es una segunda función que está realizando la Compañía Delirio Escénico con la obra Criatura. Esto es a las 21 horas en el Centro Cultural Melipal".

Asimismo, por la tarde del sábado tendrá continuidad una propuesta de formación y divulgación artística: "Continúa también un ciclo de cine que está llevando adelante la Academia de Danzas Clara Dixon, que en esta oportunidad van a estar proyectando El Lago de los Cisnes y, además, con la proyección se hace una charla con la gente interesada en el ballet". Respecto a esta actividad, Baliente aclaró que "dura una hora, una hora cuarenta, es gratuita y es a las 17 horas", pero advirtió que "hay que inscribirse previamente porque ha venido mucha gente, entonces la gente de la Academia de Danzas pide una inscripción en sus redes sociales".

Un espacio destacado de la agenda está dedicado a las artes visuales y al rescate de la historia local, aprovechando una fecha clave para el sector. "Tenemos dos muestras vigentes en el Centro Cultural Melipal. Para nosotros es muy importante el Mes de los Museos, entonces hay una muestra que dura todo el mes de mayo con el Museo Austral del Grabado, con la colección de artes visuales y artesanías, con el Museo Histórico Municipal, el Museo Austral Naif y el Museo de Culturas Originarias", detalló la subsecretaria.

En relación al origen de estas piezas, Baliente explicó el valor que posee la colección: "La subsecretaría tiene en resguardo varias de esas obras en su pinacoteca, entonces cada mes de mayo se sacan estas obras para que la gente pueda disfrutar de las obras que están hace muchísimos años como patrimonio de la ciudad de Esquel".

En simultáneo, las galerías del Melipal albergan una propuesta pictórica individual: "Tenemos otra muestra de un artista de Córdoba que se llama Gustavo Daniel Cosacov, que se denomina 'Conversaciones en azul y otros diálogos'".

Finalmente, la funcionaria invitó a los vecinos e instituciones educativas a aprovechar las instalaciones culturales: "Estas muestras están todos los días de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Cualquier persona que tenga ganas de venir o escuela que tenga ganas de programar alguna visita puede acercarse al Centro Cultural Melipal". Además, concluyó informando que "durante el fin de semana, como también hay actividades artísticas, se abre durante la tarde para poder visitar esas muestras".





M.G