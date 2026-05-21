Esquel avanza en el Plan Binacional de Turismo junto a Chile

La Municipalidad de Esquel continúa consolidando su posicionamiento estratégico en el plano turístico regional e internacional a través de su participación activa en el Plan de Integración Binacional de Turismo Argentina–Chile. Esta iniciativa busca fortalecer el trabajo conjunto entre localidades de ambos países y potenciar la comercialización de la región como un destino integrado.

En este marco, representantes de la Subsecretaría de Turismo de Esquel mantuvieron una reunión virtual con referentes de distintas comunas chilenas, el equipo técnico de la Región de los Lagos y el delegado de Turismo de la provincia del Chubut para evaluar el estado de ejecución de las acciones contempladas en el programa. De la jornada participaron el asesor de la cartera turística local, Lic. Leandro Choi, y la Lic. Florencia Andolfatti, quien se encuentra a cargo de la coordinación general del Plan Binacional.

Durante el encuentro virtual se analizaron los avances presentados por el equipo consultor y se definieron los formatos de la gráfica institucional junto a las piezas promocionales que se utilizarán en ambos lados de la cordillera.

Cabe recordar que este programa de integración turística tuvo su puntapié inicial en noviembre de 2025 en la ciudad de Esquel, a partir de gestiones impulsadas por la Subsecretaría de Turismo local, y posteriormente sumó un segundo encuentro presencial de trabajo en la localidad chilena de Futaleufú.

Entre los principales consensos alcanzados por los municipios de la frontera se destacan la creación de una identidad digital común, que contempla el diseño de una marca y gráfica unificada para la promoción del corredor binacional en plataformas web y redes sociales.



Asimismo, se acordó la implementación de señalética estratégica mediante la instalación de gigantografías informativas en las Oficinas de Informes Turísticos de la región y en sectores clave cercanos a los pasos aduaneros, con el objetivo de orientar a los viajeros sobre las rutas y atractivos disponibles.



Por último, se resaltó la conectividad aérea de la región, ponderando el rol estratégico del Aeropuerto de Esquel como la principal puerta de ingreso para el turismo extranjero y como eje logístico fundamental para el crecimiento de la comarca.

La agenda de trabajo presencial tendrá su continuidad durante el próximo mes de junio en la localidad chilena de Palena, donde se ajustarán los detalles finales previo al cierre oficial del programa técnico, pautado para finales de ese mismo mes.

El objetivo definitivo de esta articulación binacional será el lanzamiento y la presentación oficial del catálogo y el plan de conectividad conjunto en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, considerada una de las vitrinas comerciales y de exposición más importantes del sector turístico en Latinoamérica.