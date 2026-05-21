Esquel: anticipan un jueves despejado, frío y con ráfagas de viento por la tarde

El reporte meteorológico para este jueves 21 de mayo indica que la jornada se presentará con cielo despejado y sin probabilidades de precipitaciones en la zona de Esquel, aunque las condiciones en la cordillera suelen ser inestables y cambiar respecto a las proyecciones iniciales.

Durante la madrugada y la mañana se registrarán las temperaturas más bajas, con una mínima estimada en los 2°C y vientos leves de entre 7 y 12 km/h provenientes del sector norte.

Hacia la tarde, se espera que el termómetro ascienda hasta los 13°C, registrándose el valor máximo del día. Sin embargo, en esta franja horaria se prevé un incremento en la velocidad del viento, que oscilará entre los 23 y 31 km/h, con la posibilidad de que se registren ráfagas de entre 42 y 50 km/h.

Por la noche, el cielo continuará despejado, la temperatura descenderá a los 9°C y la intensidad del viento disminuirá, regresando a valores de entre 7 y 12 km/h desde el sector noroeste.



