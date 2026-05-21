Productores del Valle 16 de Octubre compartieron sus experiencias de ganadería sustentable

En el marco de las actividades programadas por la Semana de la Fascinación por las Plantas, el Centro de Capacitación Integral (CECAIN) organizó una jornada técnica y de debate en las instalaciones de la Agencia de Extensión Rural (AER) Trevelin del INTA. El encuentro estuvo centrado en la Ganadería Regenerativa y convocó a profesionales y productores locales bajo la premisa de planificar la producción en armonía con los recursos naturales del Valle 16 de Octubre.

A través de dos disertaciones principales, la actividad combinó el análisis técnico con testimonios de campo, abordando cómo el manejo integrado puede restaurar la vitalidad de los ecosistemas productivos de la zona cordillerana.

La primera parte de la jornada estuvo dedicada a las "Pasturas y recuperación de mallines", y estuvo a cargo del médico veterinario Juan Pablo Martínez Stanziola, quien expuso de forma conjunta con los productores de Trevelin, Federico Moreno y Alejandro Etbul. Durante el bloque, se detallaron los resultados económicos y el impacto real que están teniendo las experiencias de Pastoreo Rotativo Intensivo (PRI) en los establecimientos de la región.

Posteriormente, bajo el título "Plantas, Suelo y Vida", el licenciado Eloy Triviño y el ingeniero agrónomo Eduardo Varela —productor de Chacras Integradas del Sur— compartieron una experiencia concreta de diseño ganadero implementada en el Valle 16 de Octubre, invitando a los asistentes a repensar la administración de los campos desde una perspectiva agroecológica.

Los cuatro procesos ecológicos de la regeneración

Desde la organización explicaron que la ganadería regenerativa se fundamenta en una mirada sistémica provista por la agroecología. El objetivo central es lograr que funcionen en armonía cuatro procesos biológicos basales para que los sistemas de producción recuperen su capacidad de sanación y resiliencia:

Flujo de Energía: Consiste en maximizar la captura de carbono a través de la fotosíntesis de las plantas para lograr su posterior almacenamiento biológico en el suelo.

Ciclo del Agua: Busca propiciar la correcta infiltración y la retención hídrica en el perfil de la tierra, permitiendo sostener la vida vegetal y animal durante las épocas críticas o de sequía.

Ciclo de Nutrientes: Se centra en activar la disponibilidad y el reciclaje natural de los elementos a través de la interacción directa entre el suelo, la planta y el animal.

Dinámica de las Comunidades: Apunta a promover la diversidad de especies interactuando de forma viva, lo que otorga la estabilidad y adaptación que los campos necesitan frente al cambio climático.

Al finalizar el encuentro, desde el CECAIN agradecieron la participación de los disertantes y de los productores de la comarca que se acercaron a debatir, destacando el valor de estos espacios para continuar tendiendo puentes y construyendo conocimiento colectivo en el ámbito agropecuario regional.







M.G