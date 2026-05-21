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Por Redacción Red43

Mañana para mates adentro y tarde para estirar las piernas

El día arranca frío pero con el correr de las horas la temperatura sube y deja una tarde más agradable, sin lluvias ni viento significativo.
Por Redacción Red43

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El jueves en la Comarca Andina arranca con ese frío típico de otoño que se siente sobre todo en las primeras horas del día. La temperatura se mueve alrededor de los 4° durante la madrugada y el amanecer, con un ambiente que invita a demorar la salida o quedarse un rato más cerca del fuego.

 

Mañana bien fresca, pero estable

Hasta media mañana, el termómetro se mantiene bajo, con registros cercanos a los 4° a 7°, sin viento considerable y con el cielo mayormente despejado. Es un escenario propicio para heladas suaves en sectores bajos o más resguardados, algo habitual en esta época del año.

 

El viento se mantiene muy calmo, apenas entre 2 y 3 nudos.

 

 

El cambio llega después del mediodía

A partir del mediodía se empieza a notar el cambio. La temperatura sube de forma sostenida y alcanza su punto más alto entre las 15 y 17 horas, con una máxima que ronda los 14°.

 

Es el momento más aprovechable del día: cielo con poca nubosidad, algo más de luz y una sensación térmica más amigable para actividades al aire libre, caminatas o tareas en el exterior.

 

Las ráfagas, aunque presentes, siguen siendo leves, con picos de hasta 11 nudos, sin impacto real en la jornada.

 

 

Tarde en descenso y noche fresca

Hacia el atardecer la temperatura vuelve a bajar rápidamente. Para las 19 horas ya se ubica cerca de los , y hacia la noche cae nuevamente a valores cercanos a los .

 

Sin precipitaciones previstas y con nubosidad baja, el día se sostiene estable de principio a fin.

 

 

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O.P.

 

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