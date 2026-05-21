Mañana para mates adentro y tarde para estirar las piernas

El jueves en la Comarca Andina arranca con ese frío típico de otoño que se siente sobre todo en las primeras horas del día. La temperatura se mueve alrededor de los 4° durante la madrugada y el amanecer, con un ambiente que invita a demorar la salida o quedarse un rato más cerca del fuego.

Mañana bien fresca, pero estable

Hasta media mañana, el termómetro se mantiene bajo, con registros cercanos a los 4° a 7°, sin viento considerable y con el cielo mayormente despejado. Es un escenario propicio para heladas suaves en sectores bajos o más resguardados, algo habitual en esta época del año.

El viento se mantiene muy calmo, apenas entre 2 y 3 nudos.

El cambio llega después del mediodía

A partir del mediodía se empieza a notar el cambio. La temperatura sube de forma sostenida y alcanza su punto más alto entre las 15 y 17 horas, con una máxima que ronda los 14°.

Es el momento más aprovechable del día: cielo con poca nubosidad, algo más de luz y una sensación térmica más amigable para actividades al aire libre, caminatas o tareas en el exterior.

Las ráfagas, aunque presentes, siguen siendo leves, con picos de hasta 11 nudos, sin impacto real en la jornada.

Tarde en descenso y noche fresca

Hacia el atardecer la temperatura vuelve a bajar rápidamente. Para las 19 horas ya se ubica cerca de los 8°, y hacia la noche cae nuevamente a valores cercanos a los 5°.

Sin precipitaciones previstas y con nubosidad baja, el día se sostiene estable de principio a fin.

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O.P.