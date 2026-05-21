Provincia convocó a la Mesa de Desarrollo Pesquero por una obra para la actividad portuaria

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, convocó a una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, que se llevará a cabo con el objetivo de abordar el avance de la obra de dragado en el Puerto Rawson.

Participarán del encuentro el secretario de Pesca, Diego Brandán; el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACH), Gustavo González; y representantes de la Cámara de la Flota Artesanal, entre otros actores vinculados a la actividad.

Fortalecer una actividad estratégica

En este sentido, Torres destacó el rol de la Mesa de Desarrollo Pesquero como ámbito de trabajo conjunto entre el Estado provincial y el sector privado para abordar cuestiones vinculadas al desarrollo, la producción y las inversiones en la actividad pesquera.

“La pesca es uno de los pilares productivos de nuestra provincia y uno de los sectores que más empleo, movimiento económico y desarrollo regional genera en Chubut”, señaló el mandatario, agregando que “el crecimiento sostenido de la actividad y el aumento constante de las descargas en el Puerto Rawson reflejan el enorme potencial que tiene el sector”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo remarcó que “este crecimiento también nos obliga a seguir invirtiendo en infraestructura y modernización para acompañar el desarrollo de la actividad”.

Mejorar la operatividad del puerto

En relación con la obra de dragado, Torres explicó que la intervención permitirá optimizar la operatoria portuaria, mejorar las condiciones de navegabilidad y fortalecer la coordinación logística con las plantas procesadoras.

“Estamos hablando de una obra fundamental para reducir limitaciones operativas, mejorar la competitividad del sector y seguir posicionando a Chubut como uno de los principales actores de la pesca a nivel nacional e internacional”, expresó.

Cabe señalar que el último dragado integral del Río Chubut se realizó en el año 2003, mientras que la intervención iniciada en 2023 quedó inconclusa. Como consecuencia del proceso natural de sedimentación, el calado del canal de acceso disminuyó progresivamente, generando dificultades operativas para el ingreso y egreso de embarcaciones.

Frente a este escenario, la Provincia impulsa la ejecución y mantenimiento del dragado para garantizar condiciones adecuadas de navegabilidad y acompañar el crecimiento de la actividad portuaria en la capital provincial.

R.G