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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Bomberos extinguieron un incendio originado por una quema descontrolada

El operativo se realizó este miércoles por la tarde, luego de que una quema avanzara y requiriera la intervención de personal de Lago Puelo y El Hoyo.
Por Redacción Red43

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Una quema descontrolada en Golondrinas obligó este miércoles por la tarde a la intervención de Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, luego de un aviso recibido desde el cuartel de El Hoyo. El hecho ocurrió alrededor minutos antes de las 15:30 y demandó tareas de combate para evitar que las llamas avanzaran.

 

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Lago Puelo, hacia el lugar se dirigió un móvil, a cargo del sargento primero Nicolás Rodríguez. Al arribar, el personal comenzó a trabajar con tres tramos de líneas de 38 milímetros para contener el fuego y avanzar con su extinción total.

 

 

Trabajo para frenar el avance del fuego

El operativo se desarrolló en la zona de Golondrinas, un sector donde este tipo de quemas pueden complicarse rápidamente debido a las condiciones del entorno y la vegetación presente en distintos puntos del lugar.

 

Desde el cuartel indicaron que las tareas permitieron controlar completamente la situación y que, una vez finalizada la intervención, la dotación regresó a la base.

 

 

O.P.

 

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