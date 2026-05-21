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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Cripto estafas: trasladan a Madryn a los acusados de organizar la banda

En diez allanamientos realizados en Buenos Aires secuestraron celulares, notebooks, dispositivos digitales y más de 7.400 dólares en efectivo.
Por Redacción Red43

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El Ministerio Público Fiscal de Chubut realizó un importante operativo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano bonaerense en el marco de una investigación por estafas online vinculadas a falsas plataformas de inversión. Como resultado, tres personas fueron detenidas y serán trasladadas a la provincia para ser imputados por asociación ilícita y estafa.

 

El procedimiento fue llevado adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital (UFECyED), que investiga una maniobra denunciada originalmente en Puerto Madryn, donde una mujer fue víctima de una millonaria estafa.

 

Las diligencias se realizaron de manera simultánea en diez domicilios ubicados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 19 teléfonos celulares, notebooks y diversos dispositivos de almacenamiento digital que serán sometidos a peritajes.

 

Además, se incautó dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera, incluyendo 7.400 dólares.

 

En el operativo participaron efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la División Delitos Tecnológicos Complejos, que colaboró con las tareas impulsadas por la fiscalía chubutense.
Durante el procedimiento fueron detenidas tres personas, quienes permanecen alojadas a disposición de la Justicia y serán trasladadas a la provincia de Chubut para comparecer en la audiencia de control de detención y posterior apertura formal de la investigación.

 

Según confirmaron fuentes judiciales, los acusados serán imputados por los delitos de asociación ilícita y estafa.

 

Las medidas judiciales forman parte de una investigación más amplia que ya había tenido avances el pasado 28 de abril, cuando se realizaron otras diligencias vinculadas a la misma causa iniciada tras la denuncia presentada en Puerto Madryn.

 


De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, la organización habría montado un entramado de sociedades comerciales y cuentas digitales destinadas a canalizar dinero obtenido mediante estafas online.

 


La maniobra consistía en captar víctimas a través de supuestas plataformas de inversión financiera que prometían ganancias extraordinarias en poco tiempo. Bajo esas falsas promesas, las personas eran inducidas a realizar transferencias de dinero que luego quedaban en poder de los estafadores.

 

Desde la Fiscalía de Ciberdelitos de Chubut señalaron además que existen damnificados en distintas provincias argentinas y también en la Ciudad de Buenos Aires, motivo por el cual mantienen coordinación con otras fiscalías especializadas del país para compartir pruebas y avanzar en investigaciones conjuntas.

 

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