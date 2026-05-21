¿Vas a acampar? Estas son las recomendaciones para reducir riesgos de hantavirus

El Parque Nacional Lago Puelo recordó una serie de medidas de prevención del hantavirus dirigidas a turistas, vecinos y personas que realicen actividades al aire libre en sectores naturales. La campaña apunta a reducir la exposición al virus, transmitido principalmente por el ratón colilargo, una especie presente en distintas zonas de la Patagonia.

A través de sus redes oficiales, remarcaron la importancia de mantener hábitos de cuidado durante visitas al Parque, caminatas y estadías en campings o espacios rurales.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad viral que puede afectar seriamente la salud y, en algunos casos, provocar complicaciones respiratorias severas. El contagio suele producirse por contacto con saliva, orina o excrementos de roedores infectados, o por inhalación de partículas presentes en ambientes cerrados.

En la Patagonia, el principal transmisor es el ratón colilargo (Oligoryzomys longicaudatus), una especie silvestre que habita áreas boscosas y de vegetación abundante.

Desde el Parque Nacional Lago Puelo señalaron que evitar el contacto con estos animales y mantener ciertas precauciones puede disminuir considerablemente las posibilidades de exposición al virus.

Recomendaciones para visitantes y campistas

Entre las medidas difundidas, se recomienda no dejar restos de comida ni basura, ya que los residuos atraen roedores. También sugieren guardar los alimentos en recipientes herméticos y utilizar bolsas cerradas para descartar residuos.

Otro de los puntos mencionados es el uso de carpas con piso y el mantenimiento de mochilas, ropa y pertenencias dentro de espacios protegidos y cerrados.

Además, remarcaron la necesidad de no ingresar a construcciones abandonadas o ambientes cerrados sin ventilación previa. En esos casos, aconsejan abrir puertas y ventanas durante al menos 30 minutos antes de permanecer en el lugar.

Quienes recorran senderos o zonas de vegetación alta deben evitar tocar pastos, ramas o madera donde existan señales de presencia de roedores.

También recordaron la importancia de circular únicamente por lugares habilitados y acampar en sectores permitidos, alejados de arbustos densos o pastizales altos.

En cuanto al agua, recomendaron consumir agua segura, ya sea embotellada, de red potable o correctamente potabilizada con cloro o iodo.

Qué síntomas deben tenerse en cuenta

Pidieron prestar atención a síntomas como fiebre, dolores musculares, cansancio o dificultad para respirar luego de haber estado en áreas rurales o naturales.

Ante cualquier signo compatible con la enfermedad, indicaron consultar rápidamente a un centro de salud para recibir atención médica.

Remarcaron que la prevención sigue siendo una de las herramientas más importantes para disminuir riesgos y disfrutar de los espacios naturales de forma segura en temporada de visitas y acampe.

O.P.