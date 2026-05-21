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21 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Este viernes sesionará el Concejo Deliberante de Esquel

Será a partir de las 9:30 hs en el Salón Walter Cristiani del Centro Cultural Melipal. 
Por Redacción Red43

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Este viernes 22 de mayo se llevará a cabo en Esquel la sexta sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante. El encuentro se realizará en el Salón Walter Cristiani del Melipal a las 9:30 hs. 

 

Entre los temas destacados a tratar se encuentran: la declaración de interés municipal del evento gastronómico "La empanada más grande del país"; declaración de interés cultural por el evento anual "Esquel Blues Festival"; declaración de interés municipal de la "Expo escolar con eje en el medio ambiente" de la Escuela N° 791; la derogación de las ordenanzas N°201/2021 y 202/2021, entre otros. 

 

 

 

 

 

R.G

 

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