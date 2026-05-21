Tarot y máscaras del alma: invitan a un encuentro de autoconocimiento, creatividad y exploración simbólica

Un encuentro de autoconocimiento, creatividad y exploración simbólica recorrerá los arquetipos del Tarot y las máscaras del alma

Las facilitadoras Roxi y Naty invitan a participar de una experiencia artística y vivencial donde el Tarot de Marsella, los arquetipos y la creación de máscaras se convierten en herramientas de expresión emocional y conexión interior.

A lo largo del encuentro, planteado para éste sábado desde las 15 horas y con una duración estimada de 3-4 horas, cada participante trabajará con un Arcano Mayor del Tarot como símbolo de aspectos internos, emociones y formas de habitar el mundo. A partir de esa exploración se realizará una máscara artística en yeso, intervenida con distintos materiales creativos.

La propuesta no aborda el tarot desde la adivinación, sino como un lenguaje simbólico orientado al autoconocimiento y la expresión personal.

El taller está destinado a jóvenes y adultos interesados en el arte, la introspección y las experiencias creativas grupales.

Desde la organización destacan que “cada máscara que creamos revela una parte de nosotros mismos. A veces, aquello que ocultamos… también está esperando ser visto.”

Para más información y dirección, podes contactarte al 221 316-6297

SL