Sánchez Albornoz: "Yo no concibo a la política como un asunto personal"

Durante la última sesión ordinaria en el Concejo Deliberante, la concejal Sánchez Albornoz utilizó su hora de preferencia para exponer una serie de puntos que considera centrales para la agenda local. En el inicio de su alocución, la legisladora buscó dejar de lado las discusiones de los últimos días y señaló: "Yo no concibo a la política como un asunto personal, yo debato política, yo debato ideas, debato proyectos".

Canasta básica y asistencia social

Al adentrarse en la situación socioeconómica, basó gran parte de su análisis en los últimos indicadores de la región compartidos públicamente. "Para no ser pobre, hay que tener ingresos por arriba del millón setecientos cincuenta mil pesos", indicó, haciendo referencia específica a los datos de la Canasta Básica Total difundidos por el Observatorio de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB). Sobre esta realidad, planteó la necesidad de revisar y fortalecer el alcance de las políticas públicas actuales de asistencia y manifestó que "no se puede solucionar ni abordar este tema entregando módulos alimentarios cada dos meses", mencionando el rol que también cumplen las instituciones religiosas en el acompañamiento a las familias locales.

Problemática de los alquileres

En ese mismo sentido, vinculó la situación económica con las dificultades para sostener la vivienda. "Hoy una pequeña casita está entre 600.000 y 800.000 pesos. Las familias están trasladando todo el sueldo a pagar el alquiler", describió.

Cobro de obras públicas

La legisladora sugirió la necesidad de revisar los canales de comunicación y las modalidades de notificación, respecto al costo que tienen que enfrentar los vecinos ante las notificaciones de cobro de obras como de adoquinado y cordón cuneta. "Estas notificaciones, en este contexto de endeudamiento familiar, de esta forma como está escrito, no ayudan en nada", consideró Sánchez Albornoz, señalando que los avisos que se dejan en las puertas de los domicilios a veces se pierden debido a las condiciones climáticas de la zona, lo que puede derivar en la acumulación de intereses para los contribuyentes.

Infraestructura de agua y gas

Respecto a la provisión de servicios esenciales y la infraestructura, se refirió a la necesidad de avanzar en redes de agua de manera integral. "Trabajemos la emergencia hídrica desde ahora, por favor, no nos olvidemos y después viene noviembre y otra vez declaramos la emergencia", advirtió.

Por otro lado, destacó las gestiones en marcha al expresar: "Yo felicito al Intendente y a este Concejo Deliberante por las 20 conexiones de gas, pero vayamos por más". Seguidamente, sumó una profunda preocupación por el panorama legislativo nacional en torno a los subsidios energéticos. "Saben que antes de ayer en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, se le dio media sanción a la derogación del beneficio de la zona fría", apuntó la edil, remarcando que esta quita afectará a millones de hogares y que en las provincias patagónicas implicará el establecimiento de topes al beneficio restante. Asimismo, contrastó esta medida tarifaria con las decisiones del gobierno central hacia el sector empresarial, afirmando que "en la misma ley donde derogan y eliminan el beneficio de zona fría, en la misma ley le perdonan a Edenor y a Edesur 1.800 millones de deuda".

Acceso a la salud y empleo joven

En el tramo final de su discurso, la concejal hizo hincapié en las dificultades del sistema sanitario y en la búsqueda de oportunidades laborales para los sectores más jóvenes. "En Esquel, los vecinos y las vecinas tienen las obras sociales cortadas todos los meses", detalló, instando además a mantener el reclamo histórico por la infraestructura hospitalaria de la zona.

Proyectos legislativos

Antes de concluir, Sánchez Albornoz solicitó el tratamiento en comisión de diversas iniciativas presentadas por su espacio de cara al próximo receso legislativo. "Quiero pedir que antes del receso se traten algunos de los proyectos que nosotros presentamos", concluyó, mencionando las propuestas vinculadas al Compre Local, las primeras prácticas laborales y el programa de desendeudamiento.

EBW