“La experiencia es un peine que te dan cuando quedas pelado”: 50 años de la muerte de Ringo

Este 22 de mayo se cumplen 50 años de la muerte de Oscar Natalio “Ringo” Bonavena, una de las figuras más emblemáticas del boxeo argentino. El púgil falleció en 1976 tras recibir un disparo en las puertas del prostíbulo llamado Mustang Ranch, en Reno, Nevada, en un episodio que todavía permanece rodeado de polémicas.

Nacido en Parque Patricios y fanático de Club Atlético Huracán, Bonavena trascendió el deporte por su personalidad extrovertida y su estilo provocador. Sin conquistar un título mundial, logró convertirse en un personaje popular que marcó una época dentro y fuera del ring.

Uno de los momentos más recordados de su carrera ocurrió el 7 de diciembre de 1970, cuando enfrentó a Muhammad Ali en el Madison Square Garden. Aquella pelea paralizó a la Argentina y alcanzó cifras récord de audiencia. Ringo incluso derribó al campeón en el noveno asalto, aunque terminó perdiendo en el último round.

Además de su trayectoria deportiva, también participó en programas de televisión, grabó canciones y realizó espectáculos teatrales. Esa combinación entre boxeo y show lo convirtió en un adelantado para su tiempo y fortaleció el vínculo con el público.

La noticia de su asesinato generó una fuerte conmoción en el país. Miles de personas acompañaron su despedida y, con el paso de las décadas, su imagen se consolidó como una de las más representativas del deporte argentino. Hoy, a medio siglo de aquel crimen, Bonavena sigue siendo recordado como uno de los grandes ídolos del boxeo nacional.

Frases como “la experiencia es un peine que te lo dan cuando te quedas pelado”, "¿Cuántos hermanos somos? Ocho vivos y yo, que soy el único que trabaja". y “cuando te sacan el banquito te quedas solo en el ring” fueron algunas de las que inmortalizó el querido boxeador e ídolo argentino.