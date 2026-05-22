Tres arqueros del CARPO participarán del Mundial de Tiro con Arco 3D en Estados Unidos

Tres arqueros del CARPO tomarán parte del Mundial de Tiro con Arco 3D que se llevará a cabo desde el 28 de septiembre al 4 de octubre en Dakota del Sur, en los Estados Unidos.

Claudine Giroux, Maximiliano González Fanuele y Nicolás Ripa estarán presentes, si la economía se los permite, en el Mundial ya que tiene un costo de 3.000 dólares por cada uno de ellos.

Este costo incluye aéreos, inscripción al torneo, alojamiento y comida por el lapso de 10 días aproximadamente y aunque parece que no fuera tanto el dinero, en tiempo de crisis todo es caro.

Lo que si se sabe es que la comunidad de Trevelin es tan solidaria que seguramente el dinero podrá ser recaudado.

“Cuando llegamos del selectivo, luego de haber obtenido las plazas para el Mundial, nos esperaba la gente de la Municipalidad de Trevelin, como ser “Cano” Ingram y Carlos Sainz, quienes permanentemente nos dan un apoyo más que interesante”, destacó Nicolás Ripa.

“Después está la promesa de Chubut Deportes de darnos una mano con los aéreos nacionales. Pudiera parecer menos, pero no son nunca menos de 300 o 400 mil pesos para viajar desde acá a Buenos Aires” remarcó, además.

Desde el CARPO se está llevando a cabo distintas actividades para reunir el dinero necesario para este viaje, sobre todo el desarrollo de la Copa CARPO, torneo que sirve para recaudar algún que otro fondo.

“Viene a ser como la versión local de la Liga de Honor 3D, precisamente esta Liga es la herramienta a través de la cual la Patagonia se volvió el punto más fuerte en 3D de todo el país”.

Además de la Copa CARPO, entre las diversas actividades que se están realizando, está la venta de publicidades para la indumentaria deportiva y una gran tómbola solidaria rumbo al mundial.

ACUERDO ENTRE CARPO Y SECRETARIA DE DEPORTES DE TREVELIN

La Municipalidad de Trevelin, a través de la Secretaría de Deportes y Recreación, concretó la firma de un convenio con el Club CARPO, representado por su presidente Marcelo De La Fuente, junto al secretario de Deportes, Carlos Sainz.

El acuerdo establece la utilización de espacios cerrados para el desarrollo de prácticas de tiro con arco en su modalidad convencional, generando mejores condiciones para el entrenamiento y crecimiento de la disciplina en la localidad.



Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer y promover espacios para la actividad física y el deporte en niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de Trevelin y sus parajes, consolidando el trabajo articulado entre instituciones y acompañando el desarrollo del deporte local.

En el marco del encuentro, además, se destacó un logro histórico para el club: la clasificación de tres deportistas trevelinenses al Mundial de Tiro con Arco 3D, que se disputará en Yankton, Dakota del Sur (Estados Unidos). Representarán a la localidad y al país Claudine Giroux, en la categoría Compuesto WA Femenino, y Nicolás Ripa junto a Maximiliano González Fanuele, en la categoría Tradicional.

“Desde la Secretaría de Deportes se felicitó al CARPO por este importante logro, resultado del compromiso, el trabajo sostenido y el acompañamiento de toda la comunidad que forma parte del club”, reza el comunicado del área de prensa de Trevelin.

“Asimismo, se aprovechó la reunión para ultimar detalles organizativos del Provincial de Arquería de los Juegos Evita, que se desarrollará durante la segunda mitad del año”.