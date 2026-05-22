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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Detuvieron al titular de Migraciones de Rawson por presunta malversación

El titular de la delegación de la Dirección Nacional de Migraciones en Rawson, Carlos Ernesto Rinaldi, fue detenido en Chubut en el marco de una investigación que tramita la Justicia Federal de Buenos Aires. 
Por Redacción Red43

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Carlos Ernesto Rinaldi fue detenido por efectivos de Gendarmería Nacional Argentina bajo las órdenes del juez Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2. Se lo investiga por presuntas maniobras de malversación de fondos públicos, lavado de activos, fraude fiscal y operaciones irregulares.

 

En el marco de esta causa, que se maneja bajo estricta reserva de sumario, las fuerzas de seguridad federales llevaron adelante más de diez allanamientos simultáneos en las ciudades de Rawson y Trelew. Entre los lugares registrados se encuentran un estudio contable y una vivienda particular, donde se procedió al secuestro de abundante documentación contable y dispositivos electrónicos que serán sometidos a pericias.

 

La hipótesis principal de la justicia penal económica apunta a la posible existencia de un circuito financiero ilegal. Las sospechas indican que fondos pertenecientes al organismo nacional habrían sido desviados o utilizados en movimientos incompatibles con las funciones administrativas correspondientes, vinculándose presuntamente con operaciones del sector pesquero en el puerto de la capital provincial.

 

Rinaldi es identificado además como referente del espacio político La Libertad Avanza en la provincia de Chubut y una persona cercana al diputado nacional César Treffinger. Hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial por parte del juzgado interviniente debido al hermetismo con el que se resguarda el expediente.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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