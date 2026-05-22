El otoño regaló varios días de sol… pero el finde largo trae un giro

Después de varios días estables, el tiempo seguirá acompañando buena parte del viernes y el sábado, especialmente durante la tarde, cuando la temperatura vuelva a subir varios grados respecto de las primeras horas del día.

Viernes con tarde agradable y poco viento

El viernes comenzará fresco, con temperaturas cercanas a los 5° durante la madrugada y primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se mantendrá parcialmente despejado y la máxima llegará cerca de los 14°.

El viento seguirá siendo suave durante casi toda la jornada, apenas con algunas ráfagas leves por la tarde. En términos cotidianos, será uno de esos días donde a la mañana cuesta sacar las manos de los bolsillos, pero después del mediodía ya aparece gente tomando mate al sol o aprovechando para caminar.

Sábado frío temprano, pero con buen tiempo para salir

El sábado volverá a mostrar un contraste marcado entre mañana y tarde. Durante el amanecer el ambiente estará muy frío, con temperaturas que rondarán entre 4° y 5°, e incluso posibles heladas aisladas en sectores bajos.

Pero hacia el mediodía y la tarde el panorama cambiará rápido: se esperan alrededor de 13° y momentos de sol que pueden convertirlo en uno de los días más agradables del finde largo para actividades al aire libre.

Muchos aprovecharán para moverse entre ferias, paseos o encuentros familiares antes del cambio previsto para el domingo.

El domingo cambia la postal

El domingo empezará a sentirse distinto en la Comarca Andina. El cielo se irá cubriendo bastante más y el viento aumentará durante la tarde y noche.

Las ráfagas podrían sentirse con fuerza moderada en distintos sectores, especialmente abiertos o cercanos a zonas altas. Traducido al día a día: ya no será ese aire apenas perceptible de los últimos días, sino un viento que se va a notar en la calle y en la sensación térmica.

Además, la temperatura bajará respecto del viernes y sábado. Durante la tarde apenas rondaría los 10° u 11°, con ambiente más fresco y menos presencia de sol.

¿Y el lunes feriado?

El lunes 25 de Mayo mantendría algo de nubosidad, aunque con menos viento y una leve recuperación de la temperatura durante la tarde.

Por ahora no aparecen lluvias importantes para el fin de semana largo en la Comarca Andina, aunque el cambio del domingo podría marcar el inicio de días algo más grises hacia la próxima semana.



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O.P.