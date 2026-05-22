Plan Invernal 2026: ¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional actualizó este jueves por la mañana el estado de las rutas nacionales en Chubut y solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores.

Según el parte emitido a las 8:00, el tramo de la Ruta Nacional 259 que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel se encuentra habilitado y con calzada de pavimento en estado normal, aunque deformada en algunos sectores. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la traza.

La misma situación se registra entre Esquel y Trevelin, donde la circulación permanece habilitada, pero se recomienda transitar con precaución por deformaciones en la calzada, viento y trabajos de mantenimiento vial.

En tanto, el tramo que une Trevelin con el límite de Chile, de ripio y correspondiente al paso internacional, también continúa habilitado. Desde Vialidad Nacional indicaron que la calzada y las banquinas presentan condiciones normales, aunque advirtieron por heladas leves, animales sueltos y maquinaria vial operando en tareas de mantenimiento.

El organismo recordó la importancia de respetar la señalización, reducir la velocidad y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas y las condiciones propias de la temporada invernal.

Para conocer el estado de todas las rutas de Chubut visitar la página: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

R.G