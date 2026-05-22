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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Plan Invernal 2026: ¿Cómo se encuentran las rutas de la región?

Vialidad Nacional informó que la Ruta 259 permanece habilitada entre Esquel, Trevelin y el límite con Chile, aunque pidió circular con precaución por viento, heladas leves, animales sueltos y trabajos viales.
Por Redacción Red43

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En el marco del Plan Invernal 2026, Vialidad Nacional actualizó este jueves por la mañana el estado de las rutas nacionales en Chubut y solicitó a los conductores circular con extrema precaución debido a las condiciones climáticas y los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores.

 

Según el parte emitido a las 8:00, el tramo de la Ruta Nacional 259 que une el empalme con la Ruta Nacional 40 y la ciudad de Esquel se encuentra habilitado y con calzada de pavimento en estado normal, aunque deformada en algunos sectores. Además, se reportó presencia de animales sueltos, viento y equipos de Vialidad Nacional trabajando sobre la traza.

 

La misma situación se registra entre Esquel y Trevelin, donde la circulación permanece habilitada, pero se recomienda transitar con precaución por deformaciones en la calzada, viento y trabajos de mantenimiento vial.

 

En tanto, el tramo que une Trevelin con el límite de Chile, de ripio y correspondiente al paso internacional, también continúa habilitado. Desde Vialidad Nacional indicaron que la calzada y las banquinas presentan condiciones normales, aunque advirtieron por heladas leves, animales sueltos y maquinaria vial operando en tareas de mantenimiento.

 

El organismo recordó la importancia de respetar la señalización, reducir la velocidad y consultar el estado actualizado de las rutas antes de emprender viaje, especialmente ante la llegada de las bajas temperaturas y las condiciones propias de la temporada invernal.

 

Para conocer el estado de todas las rutas de Chubut visitar la página: https://www.argentina.gob.ar/transporte/vialidad-nacional/estado-de-rutas

 

 

 

R.G

 

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