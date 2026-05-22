La Legislatura aprobó el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Marqués

La Legislatura del Chubut aprobó en la sesión ordinaria de este jueves, con el voto favorable de 19 de los 20 diputados presentes al momento de la votación, el Proyecto de Ley N° 53/26, presentado por el Poder Ejecutivo, el cual aprueba el Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Marqués, uno de los espacios naturales más emblemáticos y con mayor biodiversidad de la costa chubutense.

La iniciativa se había analizado previamente el martes, en el plenario de las Comisiones de Turismo y Deporte que preside la diputada Karina Otero; y de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Ambiente que encabeza Emanuel Fernández. En tal oportunidad, estuvo presente la subsecretaria de Conservación y Áreas Protegidas del Ministerio de Turismo de la Provincia, Nadia Bravo, junto a su equipo técnico.

La diputada provincial Karina Otero (Despierta Chubut) destacó que la aprobación del Plan de Manejo del Área Natural Protegida Punta Marqués representa “un paso clave, porque pasamos de la intención de proteger a la gestión efectiva del área”, y sostuvo que “esta herramienta permitirá ordenar el desarrollo sostenible y brindar previsibilidad al crecimiento turístico y ambiental del sector”.

Asimismo, reconoció el trabajo desarrollado por la licenciada Nadia Bravo y su equipo técnico, integrado por la directora general de Gestión Técnica, Bianca Cortese; la directora de Ordenamiento y Uso Público, Maira Romero; el técnico de la Dirección de Gestión de la Información, Joaquín Agüero; y la directora de Planificación del Ministerio de Turismo, Antonella Frizzera.

Hace más de 4 décadas

Por su parte, el diputado Luis Juncos (Despierta Chubut), ex intendente de Rada Tilly, realizó un repaso histórico del crecimiento y consolidación del área protegida, remarcando que el proceso de conservación comenzó hace más de cuatro décadas con las primeras acciones impulsadas desde Rada Tilly para proteger la colonia de lobos marinos ubicada al pie del acantilado.

En ese sentido, resaltó además el trabajo sostenido de guardafaunas, técnicos e instituciones que participaron a lo largo de los años en la preservación del área y señaló que el Plan de Manejo “establece reglas claras sobre lo que se puede y no se puede hacer dentro del área protegida”.

En tanto, la diputada Norma Arbilla (Arriba Chubut) subrayó que la aprobación del plan “marca reglas de juego, pero fundamentalmente protege”, y destacó la importancia de la articulación entre el Estado provincial y los municipios involucrados para garantizar la gobernanza y el desarrollo adecuado del área natural protegida.

El Plan de Manejo de Punta Marqués establece lineamientos de conservación, ordenamiento territorial y gestión ambiental orientados a fortalecer la protección de la biodiversidad y promover el turismo sustentable en uno de los principales atractivos naturales de la provincia del Chubut.

El proyecto contó con el voto positivo de 19 de los 20 diputados presentes al momento de la votación: acompañaron los diputados de Despierta Chubut, los de Arriba Chubut y el diputado del bloque unipersonal Familia Chubutense Daniel Casal; mientras que el legislador del Frente de Izquierda Juan Aquino se abstuvo.

Patrimonio histórico

El orden del día también incluyó una iniciativa impulsada por la diputada Norma Arbilla, correspondiente al Proyecto de Ley N° 42/26, el cual declara Patrimonio Histórico y Cultural Provincial al edificio actual de la histórica Escuela N° 18 de Alto Río Corintos, ubicada en Trevelin.

En este sentido, y con acompañamiento del pleno de la Legislatura, Arbilla destacó que la institución tuvo un rol fundamental durante el Plebiscito de 1902, cuando los pobladores del Valle 16 de Octubre manifestaron allí su voluntad de pertenecer a la República Argentina en el marco del diferendo limítrofe con Chile.

La legisladora señaló además que la declaración permitirá preservar el edificio, fortalecer la memoria histórica y avanzar en acuerdos entre el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Trevelin y la Asociación Galesa para garantizar su conservación.

En tanto, el diputado Daniel Hollmann, presidente del bloque Despierta Chubut, destacó que la Escuela N° 18 constituye “un símbolo de soberanía e identidad para la provincia” y puso en valor el rol que tuvo en uno de los hechos más trascendentes de la historia patagónica.

Hollmann señaló también que actualmente se trabaja en un nuevo convenio entre la Municipalidad de Trevelin, el Ministerio de Educación y la Asociación Galesa para garantizar de manera conjunta la preservación del edificio histórico.

“Señal Internacional de Auxilio”

Por otra parte, se aprobó la iniciativa impulsada por el diputado Sixto Bermejo referido al Proyecto de Ley General N° 54/2026, la cual institucionaliza la “Señal Internacional de Auxilio” como herramienta de alerta silenciosa en casos de violencia de género y trata de personas.

Durante el tratamiento, Bermejo destacó la importancia de avanzar en mecanismos de prevención y asistencia frente al crecimiento de las denuncias vinculadas a violencia de género en la provincia y remarcó que la señal internacional permite pedir ayuda de manera rápida y discreta mediante un gesto realizado con la mano.

La diputada Vanesa Abril (Arriba Chubut) acompañó la iniciativa e hizo hincapié en la necesidad de fortalecer las políticas públicas de prevención y acompañamiento frente a la violencia de género, especialmente en vísperas de una nueva conmemoración del “Ni Una Menos” que se conmemora cada 3 de junio en la Argentina.

Asimismo, propuso incorporar herramientas vinculadas a campañas de difusión, capacitación y previsión presupuestaria para garantizar la correcta implementación de la normativa.

R.G