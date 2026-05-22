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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Avanza el relevamiento de gas en Valle Chico

Personal de la Secretaría de Desarrollo Humano realizó encuestas socioeconómicas a más de cien familias del sector con el objetivo de evaluar las obras internas necesarias y brindar asistencia. 
Por Redacción Red43

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Por pedido del intendente de Matías Taccetta, este jueves por la tarde comenzó el relevamiento en el barrio Valle Chico con el objetivo de verificar cuántos vecinos realizaron la conexión domiciliaria necesaria para acceder a la red de gas natural, cuya obra finalizará en los próximos días.

 

En ese marco, personal de la Secretaría de Desarrollo Humano, Salud y Hábitat a cargo de Fabiana Vázquez llevó adelante una encuesta socioeconómica para conocer la situación particular de cada familia, evaluar quiénes están en condiciones de realizar la obra interna y detectar aquellos casos que requerirán acompañamiento del Estado municipal.

 

 

 

El objetivo principal de los equipos técnicos es que las 102 viviendas del sector puedan acceder al servicio de gas natural, brindando una solución definitiva a una problemática histórica del barrio.

 

Al respecto, el intendente Matías Taccetta destacó que "venimos trabajando para garantizar derechos básicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos. Ya realizamos conexiones en Ceferino Alto y Cañadón de Bórquez, y vamos a continuar ahora en Valle Chico".

 

Asimismo, el mandatario municipal remarcó que "estamos llegando con soluciones concretas a más de 100 familias que durante más de 10 años fueron abandonadas sin servicios esenciales. Nuestro compromiso es acompañar a cada vecino para que puedan acceder al gas natural".

 

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