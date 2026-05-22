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22 de Mayo de 2026
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Por Redacción Red43

Dieron a conocer las zonas de la Copa de Oro Sur de Futsal Femenino

Se jugará en Esquel desde el domingo 7 al viernes 12 de junio
Por Redacción Red43

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La Confederación Argentina de Futsal dio a conocer las cuatro zonas que compondrán la Copa de Oro Sur Femenina que se llevará a cabo desde el 7 al 12 de junio en la ciudad de Esquel.

 

En dicho torneo tomarán parte un total de 16 equipos, siete de ellos de la zona cordillerana. Cinco de estos equipos pertenecientes a la Asociación Futsal de Esquel y los otros dos de la Asociación Rojinegra.

 

Lo curioso del caso, es que Fontana de Trevelin presentará dos equipos, uno en cada Asociación, en un hecho por demás inédito para el futsal.

 

La Copa de Oro Sur Femenina está organizada por la Asociación Futsal Esquel (AFE) y tiene el aval de la Confederación Argentina de este deporte.

 

 

Las zonas establecidas para este campeonato son las siguientes:

 

Zona A: Rusticas FC (Puerto Santa Cruz), Austral Futsal (Esquel), Fontana Femenino Futsal (Esquel) y Magu Futsal (Perito Moreno).

 

Zona B: Asociación Sanmartiniana (José de San Martín), Las Chelseas (Esquel), Coronel Fontana (Trevelin) y Juventus Futsal (Trelew).

 

Zona C:  Quirno Costa (Comodoro Rivadavia), UPSAP (Las Heras), La Reserva (Esquel) y Defensores de Viedma (Viedma).

 

Zona D: Impacto Futsal (Trevelin), Retorno Futsal (Esquel), Sindicato Petrolero (Comodoro Rivadavia) y Suela 12 (Paso del Sapo).

 

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