Provincia realizará el dragado del puerto de Rawson, ampliando su muelle

Acuerdo público-privado: Provincia realizará el dragado del puerto de Rawson y el sector pesquero ampliará muelle

Con una inversión superior a los $7.000 millones, el Gobierno del Chubut ejecutará una obra estratégica que permitirá mejorar la operatividad del Puerto de Rawson y fortalecer una actividad clave para la economía provincial. En simultáneo, las empresas del sector se comprometieron a avanzar con la ampliación del muelle hacia los sectores este y oeste, en el marco de un esquema de articulación entre el Estado y el sector privado para acompañar el crecimiento de la actividad pesquera. “Son obras fundamentales para fortalecer la pesca en Rawson y seguir mejorando la eficiencia de una actividad que genera un enorme movimiento económico para la provincia y el país”, destacó Torres.

En el marco de la política pesquera que el Gobierno del Chubut impulsa para fortalecer al sector, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres confirmó que la Provincia ejecutará con fondos propios la obra de dragado de la desembocadura del río Chubut en el Puerto de Rawson, con el objetivo de mejorar las condiciones de navegabilidad y optimizar la operatividad portuaria.

En ese sentido, el mandatario encabezó este jueves por la mañana una nueva reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, realizada en Casa de Gobierno, con la participación del secretario de Pesca, Diego Brandán; el secretario cordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche; el presidente de la Cámara de la Flota Amarilla del Chubut (CAFACH), Gustavo González; el representante de la Cámara de la Flota Artesanal, Fernando Alarcón; el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín De la Fuente; y el representante de la empresa Conarpesa, Cristian Córdoba Canosa.

Obra estratégica

Torres calificó el encuentro como “una reunión clave para avanzar en acuerdos estratégicos vinculados al presente y al futuro del Puerto de Rawson”, y confirmó que “con recursos provinciales vamos a llevar adelante una obra fundamental para mejorar la seguridad y la fluidez operativa del puerto, evitando limitaciones en el ingreso y egreso de embarcaciones”.

Asimismo, el titular del Ejecutivo remarcó que el dragado “va a impactar de manera directa en la actividad económica, permitiendo mayor continuidad laboral, más movimiento productivo y mejores condiciones para un sector esencial para la economía de nuestra provincia”.

Ampliación del muelle

Por otra parte, Torres señaló que las empresas del sector “asumieron el compromiso de avanzar con una ampliación del muelle hacia los sectores este y oeste”, proyecto que permitirá sumar aproximadamente tres nuevos amarres y ampliar la capacidad operativa del puerto, contribuyendo a descomprimir la actividad diaria y optimizar la logística.

“Este tipo de acuerdos entre el sector público y privado son fundamentales para seguir consolidando el crecimiento de una actividad estratégica para Chubut”, expresó el mandatario.

Temporada en aguas nacionales

Durante la reunión de la Mesa de Desarrollo Pesquero, el Gobernador analizó junto a representantes del sector el inminente inicio de la temporada de pesca en aguas nacionales y la importancia de avanzar rápidamente en los acuerdos pendientes.

En ese marco, los presentes coincidieron en la necesidad de evitar nuevas dilaciones que puedan afectar el trabajo, la producción y a las familias vinculadas directa e indirectamente a la actividad pesquera, especialmente luego de las dificultades registradas durante el año pasado y en un contexto económico complejo.

Además, el secretario de Pesca, Diego Brandán, desmintió versiones vinculadas a una eventual creación de nuevas licencias de pesca y aseguró que “no existe ninguna posibilidad ni tampoco compromiso alguno con ninguna empresa para otorgar nuevas licencias”.

Asimismo, el funcionario remarcó que “uno de los pilares centrales de esta gestión es el cuidado de la sustentabilidad del recurso, y todas las decisiones que se toman en materia pesquera están orientadas a garantizar la preservación y el desarrollo responsable de la actividad”.

Mejorar la navegabilidad

El último dragado integral del río Chubut fue realizado en 2003, mientras que la última intervención de estas características, iniciada en 2023, quedó interrumpida poco tiempo después de su comienzo.

Como consecuencia del proceso natural de sedimentación, el calado del canal fue disminuyendo progresivamente, generando mayores limitaciones operativas para el ingreso y egreso de embarcaciones.

Frente a este escenario, y ante la necesidad de garantizar el mantenimiento y eventual redragado del canal de acceso al Puerto de Rawson, la Provincia ejecutará la obra con recursos propios, asegurando condiciones permanentes de navegabilidad.