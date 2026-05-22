Cuándo, dónde y cómo serán los actos por el 25 de mayo en la Comarca Andina

La Comarca Andina se prepara para celebrar el 25 de mayo con actos oficiales, actividades culturales, locros populares y presentaciones artísticas en distintas localidades. Municipios como El Bolsón, Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén y El Maitén difundieron sus cronogramas para conmemorar un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

Las propuestas incluirán ceremonias protocolares, encuentros y espectáculos folklóricos abiertos al público.

El Bolsón tendrá acto oficial, Te Deum y actividades culturales

La Municipalidad de El Bolsón convocó a vecinos, instituciones y medios de comunicación a participar de las actividades previstas por el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.

En el marco del año del Centenario de la ciudad, el cronograma comenzará a las 10 de la mañana con el acto protocolar en el Anfiteatro Héroes de Malvinas. Luego, a las 10:45, se realizará el tradicional Te Deum en la Parroquia Nuestra Señora de Luján.

Las actividades continuarán desde las 15 horas en el Polideportivo Municipal, donde habrá propuestas culturales abiertas al público.

Lago Puelo realizará el acto en la Casa de la Cultura

En Lago Puelo, el acto protocolar se desarrollará el lunes 25 de mayo a partir de las 11 horas en la Casa de la Cultura municipal.

Desde el Municipio señalaron que la jornada buscará conmemorar el nacimiento del primer gobierno patrio de 1810 e invitaron a vecinos y familias a participar del encuentro.

El Hoyo celebrará con locro y números artísticos

La Municipalidad de El Hoyo organizó una jornada patria con acto oficial, locro popular y espectáculos artísticos.

La actividad se llevará adelante en el SUM de la Escuela 81 desde las 11:30 horas. Además del acto, habrá un almuerzo patrio para compartir y disfrutar de presentaciones. Hay que llevar plato y cubiertos.

Epuyén suma danzas folklóricas y chocolate caliente

En Epuyén, el acto conmemorativo se realizará a las 11 horas en el Gimnasio Municipal. Las autoridades y banderas de ceremonia deberán presentarse media hora antes del inicio.

La jornada incluirá la participación de grupos de danzas folklóricas locales y finalizará con chocolate caliente y tortas fritas para compartir.

El Maitén también tendrá acto patrio

Por su parte, El Maitén confirmó que el acto oficial por el 25 de mayo se desarrollará el lunes desde las 11 horas en el Salón Cultural.

Desde el Municipio invitaron a participar de una jornada orientada a recordar los valores históricos vinculados a la libertad y el compromiso con la Patria.

Con propuestas en distintos puntos de la Comarca Andina, el próximo 25 de mayo volverá a reunir a vecinos, instituciones y familias en una fecha que cada año convoca a compartir tradiciones, cultura y memoria histórica.

O.P.